¿Cómo ver el partido Manchester United vs Manchester City en TV y streaming?

La ciudad de Manchester se paralizará este domingo cuando se ponga en marcha una nueva edición del derbi. En Old Trafford, el United y el City se miden en un clásico cargado de tensión y con un historial sumamente parejo en las últimos enfrentamientos.

El dueño de casa llega tras dejar escapar dos puntos en su visita al Everton por la última jornada de Premier y de debutar con triunfo por 4 a 0 ante el Sabah en la Champions League, certamen al que regresó luego de dos años de ausencia.

Los Citizens, por su parte, arriban con puntaje ideal en el torneo doméstico y habiendo vencido al Porto en su estreno continental. Con Enzo Fernández ya totalmente asentado en el equipo, los de Maresca quieren seguir prendidos a la punta.

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Manchester City?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Michael Oliver

Manchester United FC v Manchester City FC - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo ver el Manchester United vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el derbi de Manchester. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del esperado enfrentamiento entre Manchester United y Manchester City.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de fuboTV y Peacock, mientras que Telemundo y NBCSN ofrecerán opciones de televisión. Además, Telemundo Deportes En Vivo permitirá seguir la transmisión online y SiriusXM FC contará con una alternativa para acompañar el encuentro.

En México, los aficionados podrán seguir el derbi mediante Max Mexico, que ofrecerá la transmisión en directo del partido.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain y DAZN1 Spain. También podrá seguirse mediante Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, con distintas alternativas para disfrutar del duelo entre los dos grandes clubes de Manchester.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC México Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+