¿Cómo ver el partido Monterrey vs Atlético San Luis por TV y streaming online?

Este domingo 30 de agosto se jugará la Jornada 6 de la Liga MX, siendo el partido entre Rayados y el Atlético San Luis uno de los duelos más disparejos, tomando en consideración el momento por el cual atraviesan actualmente estos dos equipos.

Rayados viene de clasificarse de forma épica a las semifinales de la Leagues CUP, luego de un golazo marcado por Orbelín Pineda en los minutos finales del compromiso. El Atlético San Luis, en cambio, han perdido tres de sus últimos cinco cotejos y se encuentran actualmente en el lugar número 16 de la tabla general.

¡A 90 minutos de la Final! 🔥



¡Vamos, Rayados! 💙🤍 pic.twitter.com/7QL4VV8Mkx — Rayados (@Rayados) August 27, 2026

Monterrey se encuentra ubicado en la séptima posición de la tabla general con nueve unidades, tras tres triunfos y solo dos tropiezos. La última alegría, en lo que respecta al torneo de liga, la consiguió a costa de Bravos de Juárez, al cual vapuleó 6-1 a través de los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, además del uruguayo Diego Rossi, el belga Hugo Cuypers y Orbelín Pineda.

Con respecto a la escuadra potosina, no han ganado un solo partido en lo que va del torneo de Apertura 2026. Suman tres unidades, gracias a tres empates, y aunque apenas está por disputarse la sexta jornada por el campeonato mexicano, luce sumamente complicado que el Atlético logre despuntar.

En los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos, la balanza favorece también al Club de Fútbol Monterrey, con tres duelos ganados y solo dos perdidos.

¿Cómo ver el partido Rayados vs Atlético San Luis?

Una mala noticia para los aficionados de Rayados, es que en esta ocasión el encuentro no será transmitido por televisión abierta. El encuentro será exclusivo por las señales de ViX y ViX Premium, para aquellos hinchas que radican en los Estados Unidos.

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