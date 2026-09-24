¿Cómo ver el partido Países Bajos vs Alemania en TV y streaming?

Países Bajos y Alemania se ven las caras este jueves 24 de septiembre por la primera fecha del Grupo A2 de la Nations League 2026/27. El encuentro se disputará en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, donde la selección neerlandesa comenzará una nueva etapa ante uno de sus grandes rivales europeos.

Países Bajos inicia un nuevo ciclo con Xavi Hernández como seleccionador, luego de la salida de Ronald Koeman tras el Mundial 2026. El técnico presentó una convocatoria con varias novedades y dejó fuera a Memphis Depay, máximo goleador histórico del equipo, además de Wout Weghorst y Marten de Roon. Entre las caras nuevas aparecen Ruben van Bommel y Gjivai Zechiël.

Alemania también comienza una nueva etapa después de su eliminación en el Mundial. Jürgen Klopp asumió como entrenador y decidió convocar a 44 jugadores divididos en dos listas para sus primeros compromisos, con la intención de evaluar a una gran cantidad de futbolistas antes de definir su equipo.

¿A qué hora se juega Países Bajos vs Alemania?

Ciudad: Amsterdam, Países Bajos

Estadio: Johan Cruijff Arena

Fecha: jueves 24 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Alejandro Hernandez (España)

¿Cómo ver Países Bajos vs Alemania por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el Países Bajos vs Alemania. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la primera fecha de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de fuboTV, mientras que ViX también ofrecerá una alternativa para seguir el encuentro mediante streaming y disfrutar de la transmisión en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el partido a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky y izzi contarán con alternativas para acceder a la transmisión del duelo.

Por su parte, en España, no habrá transmisión oficial.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky, +izzi España DAZN Spain, TDP, RTVE Play, Movistar+

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