¿Cómo ver el partido Portugal vs Gales en TV y streaming?

Portugal y Gales se enfrentarán este jueves 24 de septiembre por la primera fecha de la UEFA Nations League 2026/27, dentro del Grupo A4. El encuentro se disputará en el Estádio José Alvalade, en Lisboa, donde el conjunto portugués comenzará la defensa del título conseguido en la edición anterior.

La selección lusa afronta una nueva etapa con Jorge Jesus como entrenador espués de la salida de Roberto Martínez tras la eliminación en octavos del Mundial 2026. El nuevo técnico mantiene a figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rúben Dias, mientras incorpora varios nombres nuevos a su primera convocatoria.

Gales, por su parte, vuelve a la Liga A de la Nations League después de conseguir el ascenso en la edición anterior. El equipo de Craig Bellamy llega tras quedar fuera del Mundial en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina y tendrá un exigente estreno frente al vigente campeón.

¿A qué hora se juega Portugal vs Gales?

Ciudad: Lisboa, Portugal

Estadio: José Alvalade

Fecha: jueves 24 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Donatas Rumšas (Lituania)

José Alvalade | David Price/GettyImages

¿Cómo ver el Portugal vs Gales por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el Portugal vs Gales. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la primera fecha de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Fox Soccer Plus, mientras que fuboTV, ViX y FOX One ofrecerán alternativas para seguir el encuentro mediante streaming y disfrutar de la transmisión en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el debut de Portugal en la Nations League a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky y izzi contarán con alternativas para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, no habrá transmisión oficial, por lo que los aficionados deberán recurrir a las opciones disponibles en otros territorios para seguir el encuentro.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky, +izzi España DAZN Spain

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