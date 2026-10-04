¿Cómo ver el partido Portugal vs Noruega por televisión y streaming online?

A lo largo de la semana, la selección de Portugal dio de qué hablar, ya que la salida repentina de Cristiano Ronaldo generó todo un caos. Resulta que el veterano futbolista optó por abandonar la concentración al ver que no recibió minutos por parte de su técnico Jorge de Jesús para enfrentar a Noruega, a la cual derrotaron 1-2 en Oslo con tantos de Joao Félix y Gonçalo Ramos, mientras Erling Haaland descontó por la casa.

Cristiano Ronaldo | LISELOTTE SABROE/GettyImages

Esta situación generó la especulación de que El Bicho se retiraría de la selección de forma anticipada. Distintos especialistas, periodistas, técnicos y exjugadores dieron a conocer sus puntos de vista sobre el trato que recibió el cinco veces ganador del Balón de Oro, muchos defendiéndolo y otros tantos haciéndole ver que ya no es ningún jovencito y que debe de entender la situación actual.



“Llevo mucho años en el fútbol y sé que no hice nada para que el proceso se diera así. Explicaré todo después del último partido. Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”, fueron las palabras del criticado estratega lusitano tras el tema de CR7.



De cualquier forma, la Seleçao das Quinas ya demostró que no necesita por ahora del Comandante, ya que ha ganado sus últimos dos juegos. Después de pegarle a los noruegos, Portugal doblegó 2-4 a Dinamarca de la mano de Joao Cancelo, Ramos, Vitinha Ferreira y Joao Félix, con Bruno Fernandes repartiendo dos asistencias, el cual por cierto fue atacado por admiradores de Cristiano, ya que le hicieron ver que ahora sí ‘recordó’ como mandar pases hacia el frente.

Bruno Fernandes | SEBASTIAN ELIAS UTH/GettyImages

En el Grupo 4 de la UEFA Nations League A, La Seleçao lidera con nueve unidades gracias a su paso perfecto con nueve puntos al haber vencido también a Gales por la mínima de Joao Felix. Y aunque los otros tres rivales tienen tres puntos, la diferencia de goles pone a los daneses en segundo, a los Vikingos en tercero y a los británicos en último.



El equipo de Jorge de Jesús tiene la oportunidad de mantenerse de forma perfecta en el campeonato siempre y cuando venzan al Androide y compañía este domingo 4 de octubre en el Estadio Do Dragao de Porto, en la Jornada 4 de la Nations League, juego donde, seguramente, se hablará otra vez de la ausencia de Cristiano.

¿Cómo ver el partido por TV y streaming online?

Para seguirlo desde los Estados Unidos las opciones son Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One.



Si estás en México, las alternativas son Sky Sports México, Sky+ e Izzi.

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