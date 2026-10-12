¿Cómo ver el partido Pumas vs Cruz Azul en TV y streaming?

Tras la Fecha FIFA, el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este domingo 11 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) desde el Estadio Olímpico Universitario.

El último enfrentamiento del conjunto celeste fue ante el cuadro escarlata en un partidazo que finalizó 3-3 y se mantienen en zona de Liguilla desde séptima posición de la clasificación general con 16 unidades.

Por su cuenta, el cuadro auriazul llega tras caer en la Jornada 10 por marcador final 2-3 frente al Atlético de San Luis y son doceavos de la tabla general con 12 puntos, por lo que tiene que apretar para meterse entre los mejores ocho equipos del certamen.

Cabe recordar que, la final del certamen anterior fue entre ambos clubes donde el equipo celeste levantó el título en Ciudad Universitaria alcanzando su décimo campeonato de Primera División.

En la segunda mitad de la fase regular, los dos buscan meterse entre los ocho mejores de la clasificación para acudir a la fiesta grande.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Pumas vs Cruz Azul

La transmisión de Pumas vs Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

El enfrentamiento se celebrará en casa del cuadro del Pedregal y los derechos de transmisión para ver este cotejo serán a través de las señales de televisión y streaming de tres señales en México; mientras que dos señales en Estados Unidos.

A continuación, los dejamos con los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá sintonizar el juego.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX, TUDN USA México Canal 5, ViX y TUDN

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