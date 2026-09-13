¿Cómo ver el partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid en TV y streaming?

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo 13 de septiembre por la quinta fecha de LaLiga 2026/27. En Anoeta, el equipo de Matarazzo buscará aprovechar su condición de local ante un Atlético que necesita recuperar sensaciones después de dos duros golpes.

El conjunto colchonera llega al país vasco tras perder 2-1 ante Liverpool en su debut en Champions League. Marcos Llorente adelantó a los colchoneros, pero los Reds remontaron con goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister. La caída se sumó al duro 3-0 sufrido días antes ante Athletic Club.

La Real Sociedad, en cambio, atraviesa un buen momento futbolístico tras comenzar LaLiga con dos derrotas consecutivas. Viene de vencer agónicamente al Elche como visitante, un resultado que le permite seguir tomando confianza y acercarse a los puestos de arriba.

¿A qué hora se juega el Real Sociedad vs Atlético de Madrid?

Ciudad: San Sebastián, España

Estadio: Anoeta

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

¿Cómo ver el Real Sociedad vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los partidos destacados de la quinta jornada de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse mediante ESPN+, mientras que fuboTV y ESPN App también ofrecerán alternativas para seguir en directo el duelo entre el conjunto vasco y el equipo de Diego Simeone.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el partido estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN LaLiga. También podrá seguirse a través de Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, con cobertura en directo del encuentro correspondiente a la quinta fecha del campeonato español.

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