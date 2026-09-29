¿Cómo ver el partido República Checa vs Inglaterra en TV y streaming?

República Checa e Inglaterra se ven las caras este martes 29 de septiembre por la segunda fecha del Grupo 3 de la Liga A de la Nations League. En el Fortuna Arena de Praga, el conjunto local buscará recuperarse ante una Inglaterra que necesita sumar para no perder terreno en el grupo.

Los dirigidos por Thomas Tuchle llegan tras sufrir una dura derrota por 3-2 ante España en Wembley. Llegaron a estar 2-1 arriba con goles de Anthony Gordon y Harry Kane, pero el goleador histórico de la selección falló un penal para liquidar las acciones y La Roja no perdonó.

República Checa también comenzó con derrota al caer 2-1 ante Croacia como local. Luka Modric adelantó a los visitantes, Adam Karabec igualó y Mario Pašalić marcó el gol decisivo sobre el cierre, dejando a los checos obligados a buscar una respuesta inmediata.

¿A qué hora se juega República Checa vs Inglaterra?

Ciudad: Praga, República Checa

Estadio: Fortuna Arena

Fecha: martes 29 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía)

Fortuna Arena | Stephen McCarthy/GettyImages

¿Cómo ver el República Checa vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido entre República Checa e Inglaterra. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del encuentro de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de fuboTV y ViX, dos alternativas para acceder a la transmisión en directo del duelo entre checos e ingleses.

En México, los aficionados podrán ver el encuentro mediante Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ ofrecerá la posibilidad de seguirlo por streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el partido estará disponible a través de DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura en directo del encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

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