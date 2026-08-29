La Jornada 6 del Apertura 2026 trae el enfrentamiento entre Santos Laguna y Tigres en el Estadio TSM Corona. El equipo local, dirigido por el portugués Renato Paiva, sigue arrastrando la cobija, ya que no ha logrado sumar puntos tras sufrir cinco descalabros consecutivos, apareciendo como penúltimo de la clasificación, encendiéndose una vez más las alarmas en la Comarca.

💪🏼🐯 ¡A darle que este sábado hay partido y vamos los Tigres! pic.twitter.com/eg49BZEJ7C — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 25, 2026

A diferencia de los laguneros, la U de Nuevo León ya pudo sumar su primer triunfo, lo cual consiguió en el debut de Víctor Manuel Vucetich como su nuevo timonel interino. El equipo aprovechó el apoyo de su público en el Volcán Universitario y superó 2-0 al Atlante, gracias a las dianas del uruguayo Rodrigo Aguirre y el argentino Juan Brunetta. No obstante, los regios apenas aparecen en el quinceavo peldaño de la tabla general con cuatro unidades.



La mala noticia para El Rey Midas es que todavía no cuenta con carro completo porque varios futbolistas se mantienen en el hospital. Tanto el uruguayo César Araújo como Ozziel Herrera siguen lesionados, mientras el mexicoamericano Marco Farfán sigue siendo una incógnita. A ello se suman los casos ya conocidos de Marcelo Flores y Jesús Angulo, que se perderán todo el campeonato. Eso sí, el defensa Francisco Reyes está listo para reaparecer.



Tampoco hay buenas noticias para los laguneros, ya que los universitarios tienen una paternidad sobre ellos desde hace un tiempo. El conjunto albiverde tiene más de diez partidos sin imponerse a los regios, otro tema preocupante, registrando su último éxito el 25 de noviembre del 2021. Desde ese entonces, tenemos nueve partidos a favor de los Tigres y dos empates.

Los Guerreros ya piensan en el partido ante Tigres. ⚔️🇳🇬



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¿Cómo ver el partido por TV y Streaming Online?

Para ver el encuentro desde los Estados Unidos hay diferentes opciones como CBS Sports Network, fuboTV, TUDN, Univisión y ViX, además de sus respectivas aplicaciones de streamig.



Con respecto a México, TUDN es la principal opción, además que habrá oportunidad de verlo en televisión abierta por Canal 5. Disney+ Premium, ViX y Layvtime son las otras alternativas.

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