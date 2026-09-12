¿Cómo ver el partido Sunderland vs Arsenal en TV y streaming?

La Premier League continuará su actividad este fin de semana con el desarrollo de la cuarta jornada, en la que los principales clubes buscarán mejorar su cosecha inicial de puntos, fundamental para luchar por objetivos importantes de cara a lo que se viene.

El Arsenal visitará al Sunderland en esta jornada, en un duelo de realidades contrapuestas: los vigentes campeones de la Premier comparten la cima con el Manchester City y ostentan puntaje ideal, mientras que los Saints navegan los mares de la incertidumbre de la mitad de la tabla, con uno ganado, uno empatado y uno perdido.

Los Gunners vienen de estrenarse con victoria en la UEFA Champions League, venciendo por la mínima al Napoli en condición de visitante gracias al tanto de Martin Odegaard. En la competencia continental van por la revancha tras haber perdido la última final por penales ante el PSG.

¿A qué hora se juega el Sunderland vs Arsenal?

Ciudad: Sunderland, Inglaterra

Estadio: Stadium of Light

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 14:00 EE.UU, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: John Brooks



AFC Sunderland v Coventry City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second Leg | George Wood/GettyImages

¿Cómo ver el Sunderland vs Arsenal en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Saints y Gunners. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los grandes partidos de la cuarta jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en Telemundo, plataforma que ofrecerá la transmisión en directo. Además, las otras opciones son: fuboTV, USA Network, Peacock y SiriusXM FC.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de FOX One, que contará con la transmisión del duelo. Por su parte, en España, el partido estará disponible mediante DAZN.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Telemundo, fuboTV, USA Network, Peacock y SiriusXM FC México FOX One España DAZN