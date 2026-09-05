¿Cómo ver el partido Tigres vs Necaxa por TV y Streaming Online?

Luego de conseguir su primera victoria del campeonato con Víctor Manuel Vucetich en el banquillo, Tigres no pudo ligar un segundo triunfo la jornada pasada, ya que no pasó del empate frente a Santos Laguna, uno de los peores equipos del Apertura 2026 que ni siquiera ha podido ganar.

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Tras su visita a la Comarca, toca volver al Volcán Universitario para ver si con el apoyo de los Incomparables salen adelante. Su próximo rival es Necaxa, este sábado 5 de septiembre, en duelo correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX. Su último enfrentamiento concluyó con una igualada 1-1 en Aguascalientes.



La buena noticia para la U de Nuevo León es que los Rayos ligan tres partidos de liga sin poder salir airosos, ya que en la fecha anterior fueron doblegados 1-3 por Cruz Azul en el Estadio Victoria. Antes de eso, igualaron 1-1 con Pumas y perdieron en casa 1-2 frente a León.



Pero así como hay buenas noticias, también hay malas. El pasado fin de semana se sumó una nueva baja a la plantilla felina, ya que el defensa Francisco Reyes sufrió una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo ocasionando que fuera operado y sea baja para el resto del semestre.



Un mexicano no dice: “Bienvenido, Septiembre”.

Un mexicano dice: “¡Viva México 🇲🇽 y vivan los Rayos Chingao! 🇵🇱#HastaElAlmaGrita ⚡️| #OrgulloMexa 🇲🇽 pic.twitter.com/XTqyE6EEyG — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 1, 2026

Sin embargo, el equipo universitario aún no renuncia a reforzarse, pues esta semana salieron varios nombres en su baraja para fortalecer la ofensiva, sobre todo por la partida del argentino Ángel Correa al River Plate de su país. El centro delantero argentino Luciano Gondou del CSKA Moscú de Rusia, el extremo neerlandés Arnaut Danjuma del Valencia de España y el centro delantero italiano Andrea Belotti, quien no tiene club actualmente, son los nombres que la directiva maneja antes de que cierre el mercado de fichajes este 11 de septiembre.

¿Cómo se verá el partido por TV y Streaming Online?

Si quieres ver el juego desde los Estados Unidos, existen un gran número de opciones que van desde FOX Deportes, Telemundo, UNIVERSO, fuboTV, Estrella TV y FOX One, así como sus respectivas aplicaciones.



En el caso de México, solamente será transmitido desde la plataforma FOX One.

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