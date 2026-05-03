¿Cómo ver el Tigres UANL vs Chivas en Estados Unidos?

Este sábado 2 de mayo del 2026, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentará a las Chivas Rayadas de Guadalajara, para el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Clausura 2026.

En otras circunstancias, el Rebaño Sagrado, que culminó el torneo ocupando el segundo lugar de la tabla general, llegaría como favorito frente a unos Tigres que entraron a la liguilla como séptimos, goleando al ya extinto Mazatlán y alcanzando así la modesta cantidad de 25 puntos.

FBL-MEX-TIGRES-MAZATLAN | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Sin embargo, las Chivas Rayadas de Guadalajara afrontarán la liguilla sin varios elementos titulares, ya que tendrán que concentrarse con la selección mexicana de fútbol, de cara al Mundial 2026.

Los Tigres UANL, por su parte, no aportarán a un solo elemento a la causa nacional, por lo tanto, salvo por los temas puntuales de lesión, llegarán a este compromiso con plantilla completa. Tomando en cuenta esta situación, además de la goleada que le propinaron los de Guido Pizarro en temporada regular, la etiqueta de favorito podría cambiar de lugar, siendo los universitarios los obligados a avanzar a las semifinales.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Nashville SC v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026 | Johnnie Izquierdo/GettyImages

En la República Mexicana, las transmisiones de los juegos de local del Club Tigres UANL son emitidos por Azteca Deportes en su señal de streaming de Azteca App y aztecadeportes.com y Azteca 7 por televisión. Además, también van a través de la plataforma de streaming FOX Deportes.

Mientras que, en los Estados Unidos, los aficionados del conjunto auriazul, rojiblanco y restante pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicios de streaming mediante una variada señal de cadenas televisivas y online.

Canales: Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes y Estrella TV.

Streaming: fubotv, foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

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