¿Cómo ver el Tigres vs Toluca en TV y streaming?
Se reanudan las actividades en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, después de la correspondiente Fecha FIFA y en la Jornada 11 el Club Tigres UANL recibirá al Deportivo Toluca FC.
El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Universitario este viernes 9 de octubre a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México).
El conjunto de San Nicolás de los Garza solo ha ganado un partido en sus últimos cinco encuentros disputados y por ende, son décimo quintos de la clasificación, alejados de la zona de Liguilla con apenas 10 puntos en 10 cotejos jugados.
Por su cuenta, el cuadro mexiquense es el líder absoluto con 20 unidades en 10 partidos disputados, pero no han ganado en sus últimos tres juegos, por lo que les urge recuperarse antes de que el resto los alcancen, pues las Águilas ya les pisan los talones.
Este enfrentamiento será muy disputado, ya que ambos necesitan quedarse con las tres unidades y recuperar su confianza.
Además, se espera un encuentro muy reñido dado el reciente historial entre ambos con dos triunfos para cada uno y un empate en cinco cotejos recientes.
Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Tigres vs Toluca
El compromiso será en casa de los universitarios y los derechos de transmisión para ver el juego de local de Tigres UANL es a través de la señal de televisión y streaming, en México hay dos señales y hasta siete señales en Estados Unidos.
De esa manera, les dejamos los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el partido.
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports 2, fuboTV, Peacock, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV y FOX One
México
Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico y FOX One
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.