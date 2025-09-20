Cómo ver en EEUU el Real Madrid vs Espanyol de la jornada 5 de La Liga

El Santiago Bernabéu será testigo de la quinta jornada de LaLiga 2025/26 con un duelo entre un Real Madrid que llega lanzado y un Espanyol que intentará desafiar la lógica. Los de Xabi Alonso buscan mantener su pleno de victorias en la competición, mientras que el conjunto perico tratará de frenar al líder y dar un golpe de efecto en la temporada.

El Real Madrid invicto recibe al Espanyol sin Arnold

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Quality Sport Images/GettyImages

El Real Madrid afronta este partido en un momento pletórico. Tras debutar con victoria en la Champions League y firmar un arranque perfecto en LaLiga con cuatro triunfos en cuatro partidos, los blancos se presentan como el equipo más sólido de este inicio de curso. La fortaleza defensiva, la jerarquía en el mediocampo y el desequilibrio ofensivo hacen del conjunto de Xabi Alonso un rival prácticamente imbatible hasta ahora.

La baja de Alexander-Arnold, lesionado para dos meses, obliga a ajustar la defensa, pero el bloque sigue ofreciendo garantías con Carvajal, Militao y un Courtois que transmite seguridad bajo palos. En ataque, la sociedad formada por Güler y Mbappé, junto al desparpajo de Mastantuono, es el gran argumento para mantener la racha triunfal.

Cómo ver el Real Madrid vs Espanyol en Estados Unidos

Real Madrid v Granada - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

El partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga entre Real Madrid y Espanyol se podrá seguir en Estados Unidos a través de ESPN, cadena que cuenta con los derechos de retransmisión del campeonato español.

De este modo, los aficionados madridistas y pericos en territorio estadounidense tendrán la oportunidad de vivir en directo un choque que promete intensidad y espectáculo en el Santiago Bernabéu.