¿Cómo ver en Estados Unidos América vs Monterrey?

América y Monterrey se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada 5 del Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en los puestos de vanguardia de la tabla general, en un escenario atípico como lo es el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas vienen de conseguir un triunfo balsámico ante el Necaxa, aunque lidian con las bajas sensibles de Israel Reyes por lesión y las recientes salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin. Por su parte, el Monterrey llega tras un empate ante Tijuana y con la duda sobre la participación de Sergio Canales, quien fue reservado en el compromiso internacional de mitad de semana.

¿A qué hora juega América vs Monterrey?

El partido se disputará en la Ciudad de México, donde el equipo local buscará imponer condiciones a pesar de las ausencias en su columna vertebral.

Sede : Estadio Ciudad de los Deportes

: Estadio Ciudad de los Deportes Fecha : Sábado 7 de febrero de 2026

: Sábado 7 de febrero de 2026 Horario: 22:00 ET (Estados Unidos) / 21:00 (México) / 04:00 (España - domingo 8 de febrero 04:00)

Monterrey v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Cómo ver el América vs Monterrey en TV y streaming en vivo

Para los aficionados en Estados Unidos, el encuentro será transmitido a través de diversas plataformas de Televisa-Univision, incluyendo la señal de Univision y TUDN en televisión por cable. En el ámbito del streaming, el juego estará disponible en ViX, Paramount+ y CBS Sports Golazo.

En México, la cobertura principal correrá a cargo de Canal 5 en televisión abierta, mientras que TUDN ofrecerá la señal por cable. La opción digital oficial es ViX Premium. Para los espectadores en España, el partido podrá seguirse a través de la plataforma OneFootball, que posee los derechos de la liga mexicana en territorio europeo.

País TV / Live Stream Estados Unidos Univision, TUDN, ViX, Paramount+, CBS Sports Golazo México Canal 5, TUDN, ViX Premium España OneFootball

America v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Qué sigue para América y Monterrey?

Tras concluir este enfrentamiento, ambos clubes deberán cambiar rápidamente el chip para enfocarse en sus respectivos compromisos de vuelta en la Concacaf Champions Cup. El equipo de Coapa tiene la ventaja mínima tras vencer al Olimpia en la ida, mientras que los Rayados buscarán romper el empate obtenido en su visita al Xelajú.

En el torneo local, el calendario no da tregua. El América se prepara para una visita complicada para el Clásico vs Chivas en el Estadio Akron, mientras que el Monterrey regresará al Gigante de Acero con la esperanza de contar con su plantel completo, para el partido vs León.