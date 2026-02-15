¿Cómo ver en Estados Unidos Cruz Azul vs Tigres?

Este domingo 15 de febrero el Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club Tigres UANL en la Angelópolis en el compromiso correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc a las 17:30 horas de Estados Unidos, 16:30 horas de la Ciudad de México y 11:30 horas de España.

Ambos clubes se ubican en las primeras tres posiciones, tres y dos, respectivamente, solamente debajo del Club Deportivo Guadalajara, líder con 15 de 15 puntos posibles.

A mitad de semana, ambos tuvieron actividad en la Copa de Campeones de la Concacaf, los felinos derrotaron en la vuelta 4-1 al Forge FC y avanzaron a la siguiente ronda. Por su parte, el cuadro celeste hizo lo propio al medirse al Vancouver FC.

Tras su participación en el torneo internacional, ambas escuadras trabajaron en casa para preparar su enfrentamiento en la fecha 6 donde buscan mantenerse dentro de los mejores equipos del certamen.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Cruz Azul tiene varias señales en TV y streaming en EU | IMAGO

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club de Fútbol Cruz Azul son emitidos por Teleiva en su señal de streaming de ViX y en TUDN y Canal 5 por televisión.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming mediante la señal de TelevisaUnivision y otras más.

Canales: TUDN USA y Univision.