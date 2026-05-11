¿Cómo ver en Estados Unidos el Clásico Capitalino: Pumas vs América?

Este fin de semana nos espera otro partido trepidante de Liguilla entre los Pumas y el América, que en la Ida de los cuartos de final del Clausura 2026 nos regalaron un verdadero juego de fase final. Se pensaba que los auriazules iban a llegar con una ventaja cómoda y bastante tranquilidad para la vuelta tras ir ganando 1-3, sin embargo, los azulcremas volvieron a la vida con dos penales para cerrar un 3-3 en el Estadio Banorte Azteca.

🚨 Los boletos para el juego de vuelta de Cuartos de Final se han agotado.🚨



Gracias a nuestra afición, son la mejor del país.



Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria 👊



¡Vamos juntos por el pase a la semifinal! 💙💛#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/UyMnnHhRKC — PUMAS (@PumasMX) May 4, 2026

Universidad Nacional, de la mano del técnico Efraín Juárez, tiene confianza de poder avanzar a las semifinales, aun cuando entre semana sonó con fuerza la posibilidad de poder llevarse el encuentro desde la mesa por una ‘alineación indebida’ de los Millonetas, pero al final, no hubo ninguna descalificación y únicamente se optó por darles una multa y castigar al cuerpo arbitral.



Con respecto a las Águilas, su hospital fue en aumento en el choque de Ida, ya que el colombiano Cristian Borja y el uruguayo Sebastián Cáceres se unieron al resto de lesionados. El lateral izquierdo sufrió una lesión de ligamento colateral medial de la rodilla derecha quedando fuera el resto del torneo, mientras el zaguero terminó con una fractura en el arco cigomático y un trauma ocular, por lo que estaría descartado. Los dos son bajas sensibles porque son elementos titulares para el técnico brasileño André Jardine.



Para poder avanzar a la antesala de la final, los de Coapa tienen que ganar sí o sí este domingo 10 de mayo en el Olímpico Universitario, ya que el empate los dejaría fuera debido a la posición en la tabla, la cual favorece a los del Pedregal, que terminaron como superlíderes en la última jornada.

Tenemos un Clásico Capitalino por delante, hay que dar el máximo. 🫡🔝 pic.twitter.com/5Z5ZbotVUN — Club América (@ClubAmerica) May 5, 2026

¿Cómo se puede ver el encuentro en los Estados Unidos?

Existen una gran variedad de opciones para poder darle seguimiento al Clásico Capitalino de la Liguilla, ya sea a través de la televisión o streaming online, encabezadas por TUDN, Univisión y ViX.

Televisión: TUDN USA, Univisión, CBS Sports Golazo

Streamig online: Paramount+, TUDN.com y app, Univisión NOW, ViX