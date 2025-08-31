¿Cómo ver en Estados Unidos el Rayo Vallecano vs FC Barcelona por la jornada 3 de LaLiga?

La jornada 3 de LaLiga ya está en marcha y uno de los platos fuertes de la misma será la visita del FC Barcelona al siempre complicado Rayo Vallecano, que viene de meterse en Europa la pasada campaña y buscará seguir avanzando en la competencia internacional. El club Culé juega con el resultado del Real Madrid ya puesto, y la victoria de los de Xabi Alonso los pone en jaque para seguir en la punta.

El equipo de Hansi Flick viene en crecimiento: arrancó ganando sus primeros dos partidos con una buena producción goleadora y quiere llegar al inicio de la UEFA Champions League con un colchón de puntos importante en la competencia local para poder atender los dos frentes sin problemas. En la cuarta jornada jugará por primera vez en casa en lo que va del año frente al Valencia, aunque todavía se desconoce si podrán hacerlo ya en el Camp Nou renovado o si deberán hacerlo nuevamente en el Estadi Olimpic.

Por su parte, los de Vallecas sacaron el 50% de los puntos: le ganaron 3-1 al Girona en Montilivi en el debut y cayeron por la mínima en San Mamés frente al Athletic Club el pasado fin de semana. En el medio, dejaron fuera al Neman Grodno bielorruso para meterse en la etapa de liga de la UEFA Conference League. Esta será su segunda participación internacional en su historia, dejando atrás aquella presentación en la Copa UEFA de la temporada 2000/2001, donde alcanzaron los cuartos de final y fueron eliminados por el Alavés en un global de 4-2.

¿Dónde ver en vivo Rayo Vallecano vs FC Barcelona por LaLiga en los Estados Unidos?

Ambos tienen realidades un tanto diferentes y sus aficionados a lo largo y ancho del planeta estarán expectantes de disfrutar de este encuentro tan importante.

