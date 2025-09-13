¿Cómo ver en Estados Unidos la Real Sociedad vs Real Madrid por la jornada 4 de LaLiga?

LaLiga arrancó de gran manera y la cuarta jornada ya tiene su atractivo tras el parón de fecha FIFA.

Esta traerá consigo grandes partidos, como la visita del Real Madrid a la Real Sociedad. A la espera que vaya tomando forma la tabla de de clasificación, estos dos equipos son grandes candidatos para animar LaLiga hasta el final, más allá que el local aún no ganó en tres jornadas. Por su parte, los de Xabi Alonso ganaron los tres encuentros disputados hasta acá y es el único con el 100% de los puntos.

El Merengue debutó sin grandes luces venciendo al Osasuna, al Real Oviedo y al Mallorca, y ahora buscará poder mostrar un funcionamiento acorde a su frondosa plantilla y una mayor capacidad goleadora, a la altura del potente frente de ataque que tienen.

Por su parte, el local buscará sumar de a tres por primera vez en LaLiga, ya que lleva dos empates y una derrota. Ahora, se reencontrarán con su gente en un partido más que especial recibiendo nada más y nada menos que al máximo campeón del fútbol europeo.

Athletic Club v Valencia CF - La Liga Santander | Angel Martinez/GettyImages

¿Dónde ver en vivo Real Sociedad vs Real Madrid por LaLiga en los Estados Unidos por la jornada 4 de LaLiga 2025/2026?

Ambos tienen realidades totalmente diferentes y sus aficionados a lo largo y ancho del planeta estarán expectantes de disfrutar de este encuentro tan importante, que le puede permitir al club Merengue continuar de racha y tal vez extender la diferencia de puntos con sus principales rivales de esta temporada.

Canal de TV: ESPN +.

Streaming: ESPN App.