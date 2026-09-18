¿Cómo ver Juárez vs Tigres por canal de TV y Streaming Online?

Se ha llegado a la mitad del Apertura 2026, sin embargo, por increíble que parezca, hay equipos que no han conocido la victoria hasta ahora, precisamente hablamos de Bravos de Juárez, que acaba de imponer un récord muy negativo. Los fronterizos son el primer club en iniciar un campeonato de Liga MX con ocho descalabros al hilo, dejando atrás las marcas del Oro (1994-95), Nacional (1964-65), Dorados (Clausura 2016) y Querétaro (Clausura 2019).

🏟️💚 Respondieron al llamado y la Tribuna Brava se hizo sentir.



En agradecimiento a los que se hicieron presentes, la Tribuna Brava se mantiene en $65.6 ¡por el orgullo de ser LADA 656!



¡Ahora vamos por otra tribuna llena, Juárez! 🐎🔥



✨Abonados recibirán un boleto adicional… pic.twitter.com/Eg2VtrsPoY — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 15, 2026

De hecho, los de Ciudad Juárez ya cambiaron de timonel, pues muy temprano en el semestre le dieron las gracias al portugués Pedro Caixinha, dejando como interino al español Salvador Valero, aunque este último tampoco pudo enderezar el barco, así que se trajo al argentino Gustavo Lema, quien tampoco ha logrado acabar con la mala racha de la institución.



Se abre una nueva oportunidad para Juárez cuando reciba a Tigres este viernes 18 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, para la Jornada 9. La buena noticia para los locales es que el torneo pasado lograron vencer 2-1 a través del colombiano Óscar Estupiñán y el español ‘Monchu’ Rodríguez, pese al descuento del brasileño Joaquim Pereira.



Con respecto a los regios, están por finalizar su fantástica marca de fases finales. El club regio lleva 24 torneos consecutivos calificando a la Liguilla, pero su gris presente los tiene cerca de cerrar un semestre de pesadilla. Pese al arribo de Víctor Manuel Vucetich al banquillo tras la renuncia del argentino Guido Pizarro, al equipo le falta mucho para ser el de siempre.

🔜 ¡A darle que este viernes hay partido en la frontera! pic.twitter.com/lgkYnD9kLP — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 15, 2026

En estas últimas semanas, la U de Nuevo León sumó al uruguayo Emiliano Gómez y a Memo Martínez, desde el Puebla y Pumas, respectivamente. Anteriormente, llegaron el defensa argentino Alan Franco, Ricardo Monreal y Mauro Laínez. Por último, acaba de integrarse al equipo el juvenil mexicoamericano Jaidyn Contreras, procedente del FC Dallas.

¿Cómo ver el partido en TV y Streaming Online?

Para poder ver el encuentro desde los Estados Unidos se deberá sintonizar UNIVERSO, además de FOX Deportes, FOX One y Estrella TV, así como el servicio de streaming de fuboTV.



En México únicamente está la opción de FOX One.

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