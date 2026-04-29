¿Cómo ver la ida entre Atlético de Madrid vs Arsenal en TV y streaming?

El Atlético de Madrid y el Arsenal se vuelven a ver las caras en una semifinal europea, tal como sucedió en la temporada 2017/18 de la Europa League en la que el conjunto de Diego Simeone avanzó a la final.

El equipo colchonero viene de dejar atrás al Barcelona en la ronda de cuartos de final con un global de 3-2, mientras que los Gunners hicieron lo propio con el Sporting de Lisboa, con un agregado de 1-0 en los 180 minutos.

Ambos equipos ya se midieron en esta Champions en la fase de grupos, con triunfo a domicilio de los londinenses por 4-0 en el Metropolitano, en un encuentro correspondiente a la fecha 3.

A continuación, la información para poder ver el encuentro tanto en TV como por medios digitales.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Visionhaus/GettyImages

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Arsenal?

El partido se disputará en el Riyadh Air Metropolitano y corresponde a la ida de la serie semifinal de Champions League

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : miércoles 29 de abril

: miércoles 29 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Países Bajos)

Cómo ver el Atlético de Madrid vs Arsenal en TV y streaming en vivo

Como suele ocurrir con los partidos de Champions League en Estados Unidos, habrá múltiples alternativas para seguirlo. Se podrá ver en televisión a través de CBS, TUDN USA y Univision, mientras que en streaming estará disponible en plataformas como Paramount+, fuboTV, ViX, TUDN App, TUDN.com y Univision NOW, ofreciendo distintas opciones según el tipo de suscripción.

En México, la transmisión estará a cargo de FOX México en TV, con opciones digitales como FOX One y la plataforma tabii para verlo online.

En España, el encuentro se podrá seguir a través de Movistar+, en sus canales específicos como Movistar Liga de Campeones, además de Movistar Plus+ y la plataforma tabii, que también ofrecerá la señal en streaming.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México FOX Mexico, tabii, FOX One España Movistar Liga de Campeones

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE