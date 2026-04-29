¿Cómo ver la ida entre Atlético de Madrid vs Arsenal en TV y streaming?
El Atlético de Madrid y el Arsenal se vuelven a ver las caras en una semifinal europea, tal como sucedió en la temporada 2017/18 de la Europa League en la que el conjunto de Diego Simeone avanzó a la final.
El equipo colchonero viene de dejar atrás al Barcelona en la ronda de cuartos de final con un global de 3-2, mientras que los Gunners hicieron lo propio con el Sporting de Lisboa, con un agregado de 1-0 en los 180 minutos.
Ambos equipos ya se midieron en esta Champions en la fase de grupos, con triunfo a domicilio de los londinenses por 4-0 en el Metropolitano, en un encuentro correspondiente a la fecha 3.
A continuación, la información para poder ver el encuentro tanto en TV como por medios digitales.
¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Arsenal?
El partido se disputará en el Riyadh Air Metropolitano y corresponde a la ida de la serie semifinal de Champions League
- Ciudad: Madrid, España
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano
- Fecha: miércoles 29 de abril
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Países Bajos)
Cómo ver el Atlético de Madrid vs Arsenal en TV y streaming en vivo
Como suele ocurrir con los partidos de Champions League en Estados Unidos, habrá múltiples alternativas para seguirlo. Se podrá ver en televisión a través de CBS, TUDN USA y Univision, mientras que en streaming estará disponible en plataformas como Paramount+, fuboTV, ViX, TUDN App, TUDN.com y Univision NOW, ofreciendo distintas opciones según el tipo de suscripción.
En México, la transmisión estará a cargo de FOX México en TV, con opciones digitales como FOX One y la plataforma tabii para verlo online.
En España, el encuentro se podrá seguir a través de Movistar+, en sus canales específicos como Movistar Liga de Campeones, además de Movistar Plus+ y la plataforma tabii, que también ofrecerá la señal en streaming.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
México
FOX Mexico, tabii, FOX One
España
Movistar Liga de Campeones