¿Cómo ver Manchester City vs Inter de Milán en TV y streaming?

En el encuentro que dará comienzo a su gira asiática, Manchester City se mide con el Inter de Milán este sábado 1° de agosto en el Kai Tak Stadium de la ciudad de Hong Kong. Ya con Enzo Maresca al frente del equipo en lugar de Pep Guardiola, los citizens dan su primer paso en esta nueva etapa.

Del otro lado estará el campeón de la Serie A y de la Copa Italia, equipo que viene de vencer al Karlsruhe en su primer ensayo y que ha incorporado a tres nuevos futbolistas de cara a la nueva temporada. Aleksandar Stanković, proveniente del Brujas, Ivan Provedel, arquero que llega desde Lazio, y John Stones, el ex-City que arriba como agente libre.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Inter de Milán?

Ciudad : Hong Kong, China

: Hong Kong, China Estadio : Kai Tak Stadium

: Kai Tak Stadium Fecha : sábado 1° de agosto

: sábado 1° de agosto Hora: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP

Kai Tak Stadium | David Price/GettyImages

Cómo ver el Manchester City vs Inter de Milán en TV y streaming en vivo

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán distintas alternativas para seguir este atractivo enfrentamiento entre Manchester City e Inter de Milán. Dependiendo del país, el partido podrá verse por televisión o mediante plataformas de streaming, con varias opciones oficiales para no perderse ninguno de los detalles de un duelo que enfrentará a dos de los principales protagonistas del fútbol europeo.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por CBS Sports Network y FOX Deportes. Además, quienes prefieran seguirlo por internet podrán hacerlo a través de fuboTV, CITY+ y FOX One, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del compromiso.

En México, el partido estará disponible mediante Claro Sports y CITY+, dos alternativas que permitirán seguir en directo todas las incidencias del encuentro.

Por su parte, en España, la transmisión estará a cargo de CITY+, plataforma que ofrecerá el partido en vivo para los aficionados que quieran seguir este choque internacional.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, CITY+, FOX One México Claro Sports, CITY+ España CITY+