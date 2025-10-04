¿Cómo ver por TV el Real Madrid vs Villarreal en Estados Unidos?

LaLiga continúa su marcha y este sábado 4 de octubre ofrece uno de los duelos más atractivos de la jornada 8: el Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Villarreal.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos clave para no perder terreno en la parte alta de la clasificación, en un encuentro que promete intensidad y buen fútbol, pues el ganador se quedará al menos con el segundo puesto de la tabla.

Los dirigidos por Xabi Alonso afrontan el partido tras una dolorosa derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid por 5-2, un resultado que ha generado dudas sobre la solidez defensiva del equipo.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Por su parte, el Villarreal llega a Madrid con la moral en alto. El conjunto castellonense ha tenido un excelente inicio de campaña, con cinco victorias, un empate y solo una derrota en LaLiga. Su buen momento se ratificó entre semana con un valioso empate 2-2 frente a la Juventus por la UEFA Champions League.

Cómo ver el Real Madrid vs Villarreal en Estados Unidos

El partido por la jornada 8 de LaLiga entre el Real Madrid y el Villarreal, programado para las 3:00 PM (ET), se podrá seguir en Estados Unidos a través de múltiples plataformas de ESPN.

ESPN+

ESPN Deportes

Fubo TV

DirecTV Stream

De este modo, los aficionados en territorio estadounidense tendrán varias opciones para no perderse detalle de un enfrentamiento crucial para las aspiraciones de ambos clubes en el campeonato.

Villarreal CF v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Aitor Alcalde/GettyImages

Los próximos partidos de Real Madrid y Villarreal

Real Madrid: su siguiente compromiso por LaLiga será el domingo 19 de octubre, cuando visite al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Posteriormente, el miércoles 22, volverá a la acción en la UEFA Champions League para recibir a la Juventus en el Bernabéu.

Villarreal: continuará su camino en el torneo local recibiendo al Real Betis en el Estadio de la Cerámica el sábado 18 de octubre. Luego, el martes 21, afrontará un duro desafío europeo en casa contra el Manchester City por la Champions League.