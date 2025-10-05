¿Cómo ver por TV el Sevilla vs FC Barcelona en Estados Unidos?

El superlíder de la temporada 2025/26 de LaLiga, el Futbol Club Barcelona, hará su aparición en la Jornada 8 al visitar al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, esto con la firme convicción de mantenerse en lo más alto de la clasificación a la espera de lo que haga el acérrimo rival frente al Villarreal en este mismo fin de semana.

Los sevillistas, que hoy son orquestados por Matías Almeyda, exentrenador de las Chivas de Guadalajara, vienen de un triunfo agónico frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Ahí se llevaron tres puntos gracias a un tanto en solitario de Akor Adams al minuto 87 del encuentro, mismo que no obtuvo respuesta por parte de la localía y por lo que terminaron la jornada en la novena plaza.

Por su parte los blaugranas vienen de un calendario por demás apretado y es que jugaron contra la Real Sociedad el domingo pasado y los derrotaron dos por uno, para tan solo tres días después hacerle frente a su partido de UEFA Champions League contra el actual campeón, el París Saint Germain, con quien cayeron dos goles por uno.

Cómo ver el Sevilla vs FC Barcelona en Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos y eres fanático del Sevilla o del Futbol Club Barcelona, tu mejor opción para ver este partido de la Fecha 8 de LaLiga será ESPN Deportes, cadena que tiene la exclusividad del futbol español para el territorio norteamericano.

Dicho encuentro tendrá cita en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán este domingo 5 de octubre en punto de las 10:15 de la mañana del este de los Estados Unidos, fecha y hora en la que el superlíder buscará mantenerse como el mandamás del balompié ibérica, mientras que los hoy dirigidos por Almeyda, pelearán por meterse en zona de puestos europeos.