Como vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A regresa tras la pausa por selecciones con un duelo de gran atractivo en la Jornada 7. El Como, una de las sorpresas de la temporada, recibirá en su casa a la poderosa Juventus, un equipo que necesita urgentemente una victoria para no perderle pisada a los líderes del campeonato.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Como vs Juventus?
- Ciudad: Como, Italia
- Fecha: domingo 19 de octubre
- Horario: 06:30 (hora de EE.UU.), 04:30 horas (México), 12:30 horas (España)
- Estadio: Giuseppe Sinigaglia
¿Cómo se podrá ver el Como vs Juventus en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Deportes
Paramount+
México
ESPN
Disney+
España
DAZN, Amazon Prime
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Como
Rival
Resultado
Competición
Atalanta
1-1 E
Serie A
Cremonese
1-1 E
Serie A
Sassuolo
3-0 V
Copa Italia
Fiorentina
2-1 V
Serie A
Genoa
1-1 E
Serie A
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Milan
0-0 D
Serie A
Villarreal
2-2 E
UEFA Champions League
Atalanta
1-1 E
Serie A
Hellas Verona
1-1 E
Serie A
B. Dortmund
4-4 E
UEFA Champions League
Últimas noticias del Como
El equipo dirigido por la leyenda Cesc Fàbregas ha tenido un arranque de temporada soñado. Antes de la pausa, lograron un valioso empate 1-1 en su visita al Atalanta, consolidándose en la octava posición de la tabla con 9 puntos y demostrando ser un rival muy difícil de vencer.
En casa, buscarán dar el golpe y seguir sumando ante uno de los grandes de la Serie A.
Últimas noticias de la Juventus
La Vecchia Signora llega a este partido con una racha preocupante de empates. Antes del parón de selecciones, igualaron 0-0 en un clásico muy disputado contra el Milan, sumando su quinto empate consecutivo en todas las competiciones.
El equipo de Igor Tudor se ubica en la quinta posición con 12 puntos y no puede permitirse otro tropiezo si quiere pelear por el Scudetto.
Posibles alineaciones
Como
- Portero: Jean Butez
- Defensas: Ivan Smolčić, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Mërgim Vojvoda
- Centrocampistas: Máximo Perrone, Lucas da Cunha
- Mediapuntas: Jordan Addai, Nico Paz, Martin Baturina
- Delantero: Anastasios Douvikas.
Juventus
- Portero: Michele Di Gregorio
- Defensas: Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly
- Centrocampistas: Pierre Kalulu, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso
- Mediapuntas: Francisco Conceição, Kenan Yıldız
- Delantero: Jonathan David.
Pronóstico SI
Se anticipa un duelo más parejo de lo que indica la historia. Como es un equipo muy bien trabajado que se hace fuerte en casa, mientras que a la Juventus le está costando mucho cerrar los partidos. La jerarquía de la Vecchia Signora debería imponerse, pero no sin antes sufrir ante un rival que compite con gran intensidad.
Como 1-2 Juventus
