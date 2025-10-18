Sports Illustrated Fútbol

Como vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Bianconeri buscan romper su racha de empates ante la revelación del campeonato, pues los de Cesc Fàbregas quieren seguir en disputa de puestos europeos
Carlos García|
Kenan Yildiz of Juventus Fc looks on during the Serie A...
Kenan Yildiz of Juventus Fc looks on during the Serie A... | Marco Canoniero/GettyImages

La Serie A regresa tras la pausa por selecciones con un duelo de gran atractivo en la Jornada 7. El Como, una de las sorpresas de la temporada, recibirá en su casa a la poderosa Juventus, un equipo que necesita urgentemente una victoria para no perderle pisada a los líderes del campeonato.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Como vs Juventus?

  • Ciudad: Como, Italia
  • Fecha: domingo 19 de octubre
  • Horario: 06:30 (hora de EE.UU.), 04:30 horas (México), 12:30 horas (España)
  • Estadio: Giuseppe Sinigaglia
Manuel Locatelli, Igor Tudor
Juventus FC v AC Milan - Serie A | BSR Agency/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Como vs Juventus en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Fox Deportes

Paramount+

México

ESPN

Disney+

España

DAZN, Amazon Prime

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Como

Rival

Resultado

Competición

Atalanta

1-1 E

Serie A

Cremonese

1-1 E

Serie A

Sassuolo

3-0 V

Copa Italia

Fiorentina

2-1 V

Serie A

Genoa

1-1 E

Serie A

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival

Resultado

Competición

Milan

0-0 D

Serie A

Villarreal

2-2 E

UEFA Champions League

Atalanta

1-1 E

Serie A

Hellas Verona

1-1 E

Serie A

B. Dortmund

4-4 E

UEFA Champions League

Cesc Fabregas
Como 1907 v US Cremonese - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

Últimas noticias del Como

El equipo dirigido por la leyenda Cesc Fàbregas ha tenido un arranque de temporada soñado. Antes de la pausa, lograron un valioso empate 1-1 en su visita al Atalanta, consolidándose en la octava posición de la tabla con 9 puntos y demostrando ser un rival muy difícil de vencer.

En casa, buscarán dar el golpe y seguir sumando ante uno de los grandes de la Serie A.

Últimas noticias de la Juventus

La Vecchia Signora llega a este partido con una racha preocupante de empates. Antes del parón de selecciones, igualaron 0-0 en un clásico muy disputado contra el Milan, sumando su quinto empate consecutivo en todas las competiciones.

El equipo de Igor Tudor se ubica en la quinta posición con 12 puntos y no puede permitirse otro tropiezo si quiere pelear por el Scudetto.

Kenan Yildiz, Daniele Rugani
Juventus FC v AC Milan - Serie A | Jonathan Moscrop/GettyImages

Posibles alineaciones

Como

  • Portero: Jean Butez
  • Defensas: Ivan Smolčić, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Mërgim Vojvoda
  • Centrocampistas: Máximo Perrone, Lucas da Cunha
  • Mediapuntas: Jordan Addai, Nico Paz, Martin Baturina
  • Delantero: Anastasios Douvikas.

Juventus

  • Portero: Michele Di Gregorio
  • Defensas: Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly
  • Centrocampistas: Pierre Kalulu, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso
  • Mediapuntas: Francisco Conceição, Kenan Yıldız
  • Delantero: Jonathan David.

Pronóstico SI

Se anticipa un duelo más parejo de lo que indica la historia. Como es un equipo muy bien trabajado que se hace fuerte en casa, mientras que a la Juventus le está costando mucho cerrar los partidos. La jerarquía de la Vecchia Signora debería imponerse, pero no sin antes sufrir ante un rival que compite con gran intensidad.

Como 1-2 Juventus

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

