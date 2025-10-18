Como vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A regresa tras la pausa por selecciones con un duelo de gran atractivo en la Jornada 7. El Como, una de las sorpresas de la temporada, recibirá en su casa a la poderosa Juventus, un equipo que necesita urgentemente una victoria para no perderle pisada a los líderes del campeonato.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Como vs Juventus?

Ciudad : Como, Italia

: Como, Italia Fecha : domingo 19 de octubre

: domingo 19 de octubre Horario : 06:30 (hora de EE.UU.), 04:30 horas (México), 12:30 horas (España)

: 06:30 (hora de EE.UU.), 04:30 horas (México), 12:30 horas (España) Estadio: Giuseppe Sinigaglia

Juventus FC v AC Milan - Serie A | BSR Agency/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Como vs Juventus en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Fox Deportes Paramount+ México ESPN Disney+ España DAZN, Amazon Prime Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Como

Rival Resultado Competición Atalanta 1-1 E Serie A Cremonese 1-1 E Serie A Sassuolo 3-0 V Copa Italia Fiorentina 2-1 V Serie A Genoa 1-1 E Serie A

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Milan 0-0 D Serie A Villarreal 2-2 E UEFA Champions League Atalanta 1-1 E Serie A Hellas Verona 1-1 E Serie A B. Dortmund 4-4 E UEFA Champions League

Como 1907 v US Cremonese - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

Últimas noticias del Como

El equipo dirigido por la leyenda Cesc Fàbregas ha tenido un arranque de temporada soñado. Antes de la pausa, lograron un valioso empate 1-1 en su visita al Atalanta, consolidándose en la octava posición de la tabla con 9 puntos y demostrando ser un rival muy difícil de vencer.

En casa, buscarán dar el golpe y seguir sumando ante uno de los grandes de la Serie A.

Últimas noticias de la Juventus

La Vecchia Signora llega a este partido con una racha preocupante de empates. Antes del parón de selecciones, igualaron 0-0 en un clásico muy disputado contra el Milan, sumando su quinto empate consecutivo en todas las competiciones.

El equipo de Igor Tudor se ubica en la quinta posición con 12 puntos y no puede permitirse otro tropiezo si quiere pelear por el Scudetto.

Juventus FC v AC Milan - Serie A | Jonathan Moscrop/GettyImages

Posibles alineaciones

Como

Portero : Jean Butez

: Jean Butez Defensas : Ivan Smolčić, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Mërgim Vojvoda

: Ivan Smolčić, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Mërgim Vojvoda Centrocampistas : Máximo Perrone, Lucas da Cunha

: Máximo Perrone, Lucas da Cunha Mediapuntas : Jordan Addai, Nico Paz, Martin Baturina

: Jordan Addai, Nico Paz, Martin Baturina Delantero: Anastasios Douvikas.

Juventus

Portero : Michele Di Gregorio

: Michele Di Gregorio Defensas : Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly

: Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly Centrocampistas : Pierre Kalulu, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso

: Pierre Kalulu, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso Mediapuntas : Francisco Conceição, Kenan Yıldız

: Francisco Conceição, Kenan Yıldız Delantero: Jonathan David.

Pronóstico SI

Se anticipa un duelo más parejo de lo que indica la historia. Como es un equipo muy bien trabajado que se hace fuerte en casa, mientras que a la Juventus le está costando mucho cerrar los partidos. La jerarquía de la Vecchia Signora debería imponerse, pero no sin antes sufrir ante un rival que compite con gran intensidad.

Como 1-2 Juventus