La comparativa estadística de Messi en la MLS y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí durante este 2025

En los últimos días, Cristiano Ronaldo plantó el debate, sobre si era más sencillo marcar goles en la Liga de Arabia o en la de España, por ejemplo.

El portugués se expresó sobre la competitividad de la liga saudí y aseguró que el calor y la intensidad hacen más difícil marcar goles que en Europa, según se pudo ver durante la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan, difundida en las últimas horas en YouTube: "Es muy difícil correr y marcar goles con 40 grados de temperatura".

Más allá de esto, CR7 aseguró estar centrado a sus 40 años en ser cada vez mejor rematador: "Siempre se puede mejorar", insistió, y confesó que ahora sólo va dos o tres veces a la semana al gimnasio a hacer pesas y que su entrenamiento para mantener su físico recae en la "constancia".

Al margen de no entrar en competencia directa ni tampoco buscar una devolución dialéctica por parte de Leo Messi, es una buena comparativa saber cómo le fue a cada uno en sus respectivas ligas, hoy de segundo o tercer orden, tanto la MLS como la Liga de Arabia Saudita.

En busca de llegar a los 1000 goles como profesional, Cristiano Ronaldo atraviesa una nueva temporada en Arabia Saudí, en Al Nassr, y ya acumula 36 goles en lo que va de 2025. A sus 40 años, el portugués pretende llegar pleno al Mundial 2026, que sería el sexto en su cuenta. Lo mismo sucede con Lionel Messi. El argentino, que no confirmó todavía su presencia en la cita mundialista para defender el título, podría sumar su segunda estrella en la competencia FIFA el próximo año.

Durante este 2025, Leo Messi disputó 50 partidos, convirtiendo 44 goles y con la extravagante cifra de 21 asistencias en todas las competencias con el Inter Miami, mientras que por su parte, Cristiano Ronaldo jugó 41 partidos, con 37 goles y dio 3 asistencias.