Con doblete de Marcelo Flores, Tigres vence 2-1 al Atlético San Luis en la J1 por el torneo de Clausura 2026

La noche del domingo 11 de enero del 2026, en la cancha del estadio Alfonso Lastras, el Atlético San Luis recibió la visita de Tigres UANL para el duelo correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Clausura 2026. El arranque del certamen puso frente a frente a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar desde el primer partido del calendario.

La primera mitad transcurrió con pocas emociones y mucho estudio por parte de ambos conjuntos. El Atlético San Luis apostó por el orden defensivo, mientras que Tigres intentó hacerse del control del balón sin encontrar claridad en el último tercio del campo. Las aproximaciones fueron escasas y los arqueros prácticamente no fueron exigidos durante los primeros 45 minutos.

El complemento cambió el ritmo del encuentro. Apenas iniciada la segunda parte, Tigres logró romper el cero con un auténtico golazo de Marcelo Flores. El joven atacante desbordó por la banda izquierda, encaró con decisión y sacó un disparo de zurda, potente y colocado, que dejó sin oportunidad al guardameta mexicano Andrés Sánchez.

El Atlético San Luis reaccionó y encontró recompensa al minuto 74, cuando Joao Pedro, campeón goleador del Apertura 2025, apareció dentro del área para marcar el empate y encender a la afición local. Sin embargo, la ilusión duró poco. Apenas tres minutos después, André-Pierre Gignac, que había ingresado de cambio por Nicolás Ibáñez, mostró su jerarquía al asistir de manera sutil a Marcelo Flores. El atacante recortó hacia afuera y volvió a definir de zurda para firmar su doblete y sentenciar el 2-1 definitivo.

Cabe destacar que Tigres inició el encuentro con varios nombres poco habituales en el 11 titular, como Osvaldo Rodríguez, Juan Sánchez Purata, Bernardo Parra, Uriel Antuna, ‘Gacelo’ López, el propio Marcelo Flores... entre otros. Se esperaba que el Atlético San Luis aprovechara esas ausencias para arrancar el semestre de mejor forma, especialmente tras un Apertura complicado, en el que solo consiguieron una victoria y quedaron fuera de la liguilla. No obstante, Tigres mostró profundidad de plantel y se llevó los primeros tres puntos del torneo.

