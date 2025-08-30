Con dos penales en menos de diez minutos, Rayados de Monterrey le remonta a la Franja del Puebla

La noche del viernes 29 de agosto del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibe la visita del Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.

El conjunto poblano llega a este compromiso como último de la general, mientras que la escuadra regiomontana es líder absoluto de la competencia, con quince puntos cosechados de dieciocho posibles.

Los dirigidos por el ex guardameta de los Diablos Rojos del Toluca: Hernán Cristante, se pusieron al frente en el marcador, con gol de Marín al minuto treinta de la primera mitad. Sin embargo, en un lapso de quince minutos, la escuadra poblana cometió dos penales de forma increíble. Sergio Canales marcó el tanto del empate y después Lucas Ocampos logró el 2-1 en favor de la Pandilla.

El futbolista argentino atraviesa por un gran momento. Suma cuatro goles y una asistencia en los últimos tres partidos, siendo parte fundamental para que la Pandilla se posicione actualmente como líder absoluto de la competencia.

Por otro lado, les recordamos que el defensor español Sergio Ramos se perderá el duelo correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025, entre Rayados de Monterrey y los Gallos Blancos del Querétaro. ¿El motivo? Acumulación de tarjetas amarillas.