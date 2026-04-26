Con polémica arbitral, Chivas empató 0-0 con Xolos y dejó escapar el liderato general y el millón de dólares

Después de haber sido líderes por gran parte del Clausura 2026, de la Liga MX, Chivas no pudo terminar como el puntero en la última jornada, ya que Pumas tuvo un buen cierre venciendo este sábado 0-2 al Pachuca, mientras el Rebaño no pudo pasar del cero con Xolos de Tijuana en el Estadio Akron. Ambos conjuntos llegaron a los 36 puntos, pero la UNAM quedó primera por su diferencia de goles que fue de +17, apenas una anotación más que el Guadalajara (+16).

AY MIS CHIVAS 🤦🏻‍♂️



Perdieron el liderato y el millón de dólares de la tabla anual por no poder derrotar a Xolos en casa ❌



Muchas dudas para la liguilla. pic.twitter.com/q2nwy44btX — La Octava Sports (@laoctavasports) April 26, 2026

Luego de empatar sin tantos entre semana frente al Necaxa en el Estadio Victoria, el técnico argentino Gabriel Milito volvió a mover sus piezas en los últimos minutos pensando en la Liguilla, recordando que ya no contará con la presencia de los seleccionados nacionales que se concentrarán en el VAR, entre ellos, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Richard Ledezma.



La polémica se hizo presente en los minutos finales del compromiso, ya que la árbitra Katia Itzel García había marcado un penalti a favor del Guadalajara por una clara mano del ecuatoriano Jackson Porozo, sin embargo, el VAR la mandó a llamar para revisar la jugada y al final decretó que no era sancionable, causando el enfado de los rojiblancos y sus aficionados.

😱PENAL del tamaño del Akron a favor de @Chivas por mano no justificable, mano encima del hombro, amplía el volúmen de su cuerpo el jugador de @Xolos

❌️Se equivoca Katia Itzel en quitar el penal cuando la llama gato Ortiz.

Se los dije, no es ciencia. Mal la designación para… pic.twitter.com/ihaDiFe0BI — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 26, 2026

Gracias a esto, Chivas se quedó sin el liderato, sin el premio del millón de dólares por ser el mejor equipo de la temporada, dejándolo todo entre Toluca y Cruz Azul, además que Armando 'Hormiga' González perdió la oportunidad de hacerse con el bicampeonato de goleo, pues el ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis quedó con un tanto arriba, a falta de su respectivo encuentro. Todo eso se le esfumó al Rebaño Sagrado en un abrir y cerrar de ojos a pesar de su gran campeonato.



La buena noticia para el cuadro tapatío fue el retorno de Omar Govea tras haber estado lesionado, además Gaby Milito optó por dejar fuera de la convocatoria a Rubén 'Oso' González, quien ya tenía cuatro amarillas, para así evitar que se perdiera el arranque de la Fiesta Grande. Aunado a ello, Luis Romo no jugó por suspensión, mas ya estará disponible para la Liguilla.