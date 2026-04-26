Con un emotivo mosaico, la afición de Tigres mostró su eterno agradecimiento a Gignac en la goleada 5-1 vs Mazatlán

Tigres necesitaba la victoria sí o sí para instalarse de forma segura en la Liguilla del Clausura 2026, de la Liga MX, y lo consiguió, ya que goleó 5-1 al Mazatlán pese a que este último equipo había dado tremenda sorpresa entre semana al pegarle 4-3 al bicampeón Toluca en el Estadio El Encanto, despidiéndose de su gente de forma positiva.

¡TARDE REDONDA PARA TIGRES!



En la última jornada amarraron su boleto a la fiesta grande goleando a un Mazatlán (5-1) que dice adiós 👋



Fue, posiblemente, el último partido de Gignac con el equipo* pic.twitter.com/fopFfmNxIZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 26, 2026

No obstante, fueron más las ganas de los regios de instalarse en la Fiesta Grande que no tuvieron piedad sobre el club que pasará a convertirse en el Atlante para el próximo campeonato. Un doblete del argentino Juan Brunetta y dianas de su compatriota Ángel Correa (que brindó cuatro asistencias), Diego Sánchez y Ozziel Herrera bastaron para sacar los tres puntos.



Previo a todo esto, la afición felina se entregó totalmente al francés André-Pierre Gignac, quien incluso apareció como titular en el cierre de la fase regular. Los seguidores de la U de Nuevo León se organizaron para llevar a cabo un impresionante y emotivo mosaico en honor a su máximo goleador histórico, quien estaría jugando su último partido de Liga con el club, ya que no renovaría.

¡Increíble mosaico! 👏



La afición de Tigres se rifó y organizó este extraordinario gesto al minuto 10 del partido ante Mazatlán, como homenaje a André-Pierre Gignac.



La leyenda estaría viviendo sus últimos minutos como universitario. Aquí es donde los fifas lloran 🥹 pic.twitter.com/es2z9MdvWj — SoyReferee (@SoyReferee) April 25, 2026

‘Gracias, Gignac’, se pudo leer en el mensaje que le enviaron, acompañado de la silueta del Bomboro junto a sus iniciales (APG), los colores de la institución y la bandera de Francia, pero eso no fue todo, pues al minuto 10 le dedicaron gritos, aplausos y más. Y tal como se esperaba, el técnico argentino Guido Pizarro optó por darle descanso para recibir un reconocimiento de la gente, que se brindó al máximo al verlo salir al minuto 56 dejando su sitio a Juan Pablo Vigón.



El mundialista galo en Sudáfrica 2010 arribó a Tigres en el Apertura 2015 desde el Olympique Marsella de su país, sin saberse todo lo que le daría al equipo regio, logrando que se volviera un protagonista dentro de la Liga MX, alzando cinco títulos, más cuatro Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la CONCACAF, sin olvidar que fue parte importante del subcampeonato de la Copa Libertadores, aportando 219 anotaciones, 57 asistencias y tres títulos de goleo.

¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE! 🐯



AL MINUTO 10, LA AFICIÓN DE TIGRES RINDIÓ ESTE ESPECTACULAR HOMENAJE A 𝐆𝐈𝐆𝐍𝐀𝐂 👏



Este podría ser el último partido que juega con el equipo 🥹 pic.twitter.com/hGGYluH3MY — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 25, 2026

Hasta ahora se desconoce cuál será el futuro de André-Pierre Gignac, pues se menciona que tiene ofertas de la misma Liga MX, así como de la MLS y de su natal Francia, mas es bien sabido que otra opción es el retiro porque le habrían ofrecido un puesto como directivo en la institución regia.