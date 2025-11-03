Con un golazo de la 'Hormiga' González, Chivas vence 1-0 al Pachuca en el Hidalgo

La noche del domingo 2 de noviembre de 2025, en la cancha del Estadio Hidalgo, las Chivas Rayadas del Guadalajara visitaron a los Tuzos del Pachuca en el duelo correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2025. En un partido cerrado, intenso y con pocas oportunidades claras, el conjunto dirigido por Gabriel Milito logró una valiosa victoria por 1-0, acercándose de manera definitiva a la clasificación directa a la Liguilla.

El encuentro fue parejo durante gran parte del primer tiempo. Pachuca intentó imponer su ritmo desde la posesión del balón, mientras que Chivas apostó por mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios al contragolpe. El arquero del conjunto tapatío respondió con seguridad en las pocas llegadas peligrosas de los Tuzos, que no lograron reflejar su dominio en el marcador.

En la segunda mitad, el Rebaño Sagrado ajustó líneas y comenzó a presionar más arriba, generando mayor peligro en el área rival. La recompensa llegó al minuto 71, cuando la ‘Hormiga’ González anotó un auténtico golazo para romper el empate. Con un potente disparo de media distancia, el delantero venció al portero de la escuadra hidalguense y desató la euforia del banquillo rojiblanco. A partir de ese momento, Chivas manejó el ritmo del juego con inteligencia, defendiendo su ventaja hasta el silbatazo final.

Armando González vive un gran momento y este gol es la muestra de ello.



Gol de un delantero que se tiene confianza, de un delantero que se sabe líder de goleo.



Con ustedes... LA HORMIGA GONZÁLEZ 🔥 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #chivas pic.twitter.com/v0N51xP8mC — Carlos Villaseñor ⚽️📱 (@VillasenorC_) November 3, 2025

Chivas cerrará la temporada regular recibiendo la visita del Club de Fútbol Monterrey el próximo sábado 8 de noviembe. Rayados buscará la victoria para intentar escalar posiciones en la tabla general y así poder cerrar como locales los cuartos de final.

El Rebaño Sagrado, por su parte, no puede subir más allá del sexto puesto y difícilmente caerán al séptimo lugar, puesto que cuentan con 26 unidades (Rayados tiene 31), y una diferencia de goles de +5 en comparación con su más cercano perseguidor, Juárez FC, que los puede alcanzar en puntos, mas su diferencia de goles es de 0.