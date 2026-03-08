Con un golazo del 'Pato' Salas el América vence 2-1 al Querétaro y vuelve a la senda del triunfo

La tarde del sábado 7 de marzo de 2026, en la cancha del Estadio La Corregidora, las Águilas del América visitaron a los Gallos Blancos del Querétaro en el duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026. El encuentro llegaba con un contexto incómodo para el conjunto azulcrema, que necesitaba recuperar la confianza después de una semana complicada.

El equipo dirigido por André Jardine arribó a este compromiso tras sufrir dos derrotas dolorosas de manera consecutiva. Primero cayó por un contundente 4-1 ante Tigres UANL, y posteriormente fue superado 2-1 por Juárez FC. Ambos compromisos se llevaron a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes. Con ese panorama, sumar tres puntos dejó de ser un simple objetivo competitivo para convertirse en una necesidad urgente.

En ese escenario, el técnico brasileño decidió mover algunas piezas dentro de su once titular. Dos nombres habituales en el esquema americanista, Luis Ángel Malagón y Raphael Veiga, comenzaron el partido desde el banquillo. En su lugar aparecieron Rodolfo Cota bajo los tres palos y Patricio Salas en el ataque, decisiones que provocaron debate entre la afición, pero que terminaron teniendo un impacto positivo en el desarrollo del encuentro.

América tomó la iniciativa desde los primeros minutos y logró reflejarlo en el marcador al minuto 21. Brian Rodríguez aprovechó un contragolpe perfectamente ejecutado y definió con categoría ante la salida del portero rival, dejando a los visitantes con la ventaja parcial.

Sin embargo, antes del descanso llegó la reacción queretana. Alí Ávila empató el encuentro tras un remate de cabeza dentro del área que primero se estrelló en el travesaño y posteriormente cruzó la línea de gol.

Durante la segunda mitad el partido se volvió más cerrado, aunque el dominio territorial siguió perteneciendo al América. Los números lo reflejaron con claridad: 75% de posesión, 18 remates totales y una precisión de pase del 91%.

Finalmente, el momento decisivo llegó gracias a Patricio Salas, quien firmó un auténtico golazo que devolvió la ventaja a los capitalinos y selló una victoria valiosa para los dirigidos por Jardine. Un triunfo que, más allá del marcador, permitió al América reencontrarse con la confianza en un momento clave del torneo.

