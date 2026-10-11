Solamente tuvieron que pasar cinco juegos para que el Inter Miami pudiera volver al camino del triunfo dentro de la MLS. La última vez que las Garzas sumaron de a tres fue el pasado 29 de agosto cuando aplastaron 7-1 al CF Montréal, pero por fin cortaron la mala racha al golear 4-0 al DC United en el Nu Stadium.

TRIUNFO DEMODELOR DE LAS GARZAS 🤩



Inter Miami gana, gusta y golea al DC United gracias a Lionel Messi y Luis Suárez 😱



Luis Suárez (3')(39'), Lionel Messi (47')(60')#CentralFOX pic.twitter.com/At0Z1EQtpm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 11, 2026

Una vez más la gran figura del equipo rosa fue el capitán argentino Lionel Messi, quien aportó un doblete, llegando así, a los 934 goles en su carrera profesional, acercándose cada vez más al objetivo de los mil. Además del rosarino, que en la semana dijo adiós a a la selección de Argentina, su gran amigo, el uruguayo Luis Suárez, también consiguió su doblete, además el argentino nacionalizado mexicano, Germán Berterame, auxilió con un doblete de asistencias.



Apenas a los tres minutos apareció el famoso ‘gol de vestidor’. El español Sergio Reguilón apareció por el costado izquierdo para mandar un centro al área que fue cabeceado por Berterame para darle la oportunidad perfecta a Suárez de definir dentro del área y dejar sin oportunidad al guardameta Sean Johnson. Todavía antes de culminar el primer lapso, Messi y El Pistolero se juntaron para hacer una gran jugada que dejó al Mesías disparando con el guardameta tapando, sin embargo, Berte bajó con la cabeza el rebote para darle al charrúa la gran oportunidad de hacer su doblete.



Ya en el complemento, los Herons aplicaron una vez más el ‘gol de vestidor’. Al minuto 47 y dentro del área, Suárez se aventó un sombrerito sobre un rival para luego poner un centro picado que llegó a conectar Messi para hacer su primer tanto tras despedirse de La Albiceleste, siendo su diana 933 en su trayectoria, la 103 con la casaca del Inter Miami. Posteriormente, al 60’, Lucho dejó el esférico para el campeón del mundo, quien se adentró al área recortando a un contrario para finalmente poner el 4-0, a la vez, su anotación 934 en general y la 104 con el conjunto de Florida.

¡DOBLETEEEEE DE LIONEL MESSI!



934 goles⚽ en total

672 goles⚽ en el FC Barcelona🇪🇸

32 goles⚽ en el PSG🇫🇷

104 goles⚽ en el Inter Miami🇺🇸

126 goles⚽ en Argentina🇦🇷



38 goles en 2026

-27 goles⚽ con Inter Miami🇺🇸

-11 goles⚽ con Argentina🇦🇷 pic.twitter.com/SeiZnS8Etv — FullyMessi (@FullyMessi8_) October 11, 2026

Gracias a este resultado, el equipo dirigido por el argentino Cristian ‘Kily’ González arribó a los 49 puntos para ubicarse en la segunda posición de la Conferencia Este, teniendo su boleto en mano para los Playoffs.