Confirmada la sanción a Fede Valverde tras su expulsión en el derbi frente al Atlético de Madrid

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha emitido su veredicto y Fede Valverde ya conoce la sanción tras ser expulsado en el derbi del pasado domingo frente al Atlético de Madrid.

Según informó el colegiado Munuera Montero en el acta arbitral, "En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

Por ello, al jugador uruguayo del Real Madrid le ha caído un partido de sanción, la mínima posible en este caso, y se perderá el próximo partido de los blancos frente al Mallorca que se jugará el próximo 4 de abril en Son Moix. Debido a los antecedentes, se preveía que a Valverde le cayesen dos partidos de sanción y por lo tanto tampoco podría haber jugador ante el Girona, pero finalmente no ha sido así.

Fede Valverde, Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En el Real Madrid ya habían interpuesto previamente un recurso para que le quitaran la tarjeta roja al jugador y se quedase solo en una amarilla, alegando que Valverde sí quería jugar el balón, pero llegó tarde. Sin embargo, el esfuerzo del club para evitar la sanción no ha dado resultados y Arbeloa no podrá contar con el uruguayo a la vuelta del parón de selecciones.

¿Cuándo volverá a jugar Fede Valverde con el Real Madrid?

Por lo tanto, el primer partido partido que juegue Valverde con el Real Madrid después de los compromisos internacionales será la ida de los cuartos de final de la Champions frente al Bayern Múnich, que está se disputará el 7 de abril en el Bernabéu

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