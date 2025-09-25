La Selección Mexicana, ya sin duelos oficiales por delante, sigue buscando duelos amistosos para llegar en el mejor estado de forma posible al 2026. El calendario para lo que resta del año en curso está definido: Ecuador y Colombia en octubre, mientras que los duelos de noviembre se darán ante Uruguay y Paraguay.

Adicional, la gente de la FMF sigue cazando rivales de poder para los parones de FIFA del 2026. Para nadie es un secreto que un duelo ante Portugal está amarrado. Un cruce con Francia se negocia de forma positiva y por último, el Tri tendría cien por ciento acordado un cotejo con uno de sus máximos "rivales".

MOMENTO DE VER PARA QUÉ ESTAMOS HECHOS.



Es oficial, el partido que todos queríamos ver, medirnos contra el Campeón del Mundo. Señores, es de nuestro agrado informarles que Messi y compañía, tendrán un amistoso contra México previo al Mundial.



Claudio Fabián 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA confirma que la campeona del mundo, Argentina, e cruzará con México previo al mundial. Si bien el directivo no señaló la fecha, sí afirmó que el partido se dará en los amistosos de las semanas previas al inicio de la Copa del Mundo de 2026, es decir, finales de mayo, inicios de junio.

Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | Alex Grimm/GettyImages

La gente de la AFA buscó un encuentro contra México en octubre de este año. Sin embargo, el Tri tenía firmados los cotejos con Ecuador y Colombia, por lo que, el amistoso tendrá que esperar poco más de un año.