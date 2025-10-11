Continúan las malas noticias para el Real Madrid: Franco Mastantuono deja la concentración con Argentina por lesión

En las últimas horas, Fabrizio Romano informó, a través de sus redes sociales, que Franco Mastantuono tuvo que abandonar la concentración con la selección de Argentina a causa de una lesión que atenderá en Madrid.

El joven argentino, considerado una de las promesas del fútbol sudamericano y con reciente vínculo con el club blanco, también se suma a la lista de jugadores afectados durante esta ventana internacional. Según la información compartida, su lesión le impedirá continuar con la selección y requerirá atención médica en la capital española.

La fecha FIFA ha traído consecuencias poco favorables para el Real Madrid, equipo que arrancó muy bien la temporada 2025/26 en LaLiga. Sin embargo, estas jornadas internacionales, lejos de servir como un simple paréntesis competitivo, han dejado algunas preocupaciones importantes para la institución merengue, que ahora ve cómo dos de sus jugadores han sido afectados físicamente en medio de los compromisos con sus selecciones nacionales.

En el triunfo de la selección de Francia sobre Azerbaiyán, por un contundente marcador de 3-0, Kylian Mbappé tuvo que salir de cambio al minuto 83, debido a una lesión que el entrenador del conjunto galo: Didier Deschamps prefirió cuidar.

🚨 Deschamps on Kylian Mbappé injury: “It’s the same ankle where he was hurt. The pain decreases when he rests”.



“In a match, contacts are inevitably going to happen. We will assess it. He has discomfort that is not ideal for him”. pic.twitter.com/z1u3Kz5CdO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

El delantero francés, quien ha sido una de las incorporaciones más importantes para el club en los últimos años, encendió las alarmas tras su salida del campo. Si bien no se conocen detalles específicos sobre el alcance de la molestia, el hecho de que haya tenido que abandonar el partido antes de que concluyera genera cierta inquietud dentro del cuerpo técnico del Real Madrid, que está muy atento a cualquier señal que pueda comprometer su estado físico.

Así, en apenas unos días, el Real Madrid ha recibido dos noticias que invitan a la cautela. El club ahora deberá esperar los estudios médicos correspondientes para conocer el estado de ambos futbolistas y evaluar los pasos a seguir.