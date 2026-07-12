Contra quién juega Inglaterra en semifinales del Mundial 2026: fecha, hora y sede

Después de un mes de competencia, ya conocemos a tres de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026. Francia, España y Inglaterra tienen su lugar garantizado en la siguiente ronda del certamen. El cuadro de los Tres Leones obtuvo su pase a las semifinales tras vencer a Noruega en tiempos extra por marcador de 1-2.

Los Vikingos se adelantaron en el marcador gracias al gol de Andreas Schjelderup al minuto 36. Cuando parecía que Noruega se llevaría el triunfo al medio tiempo, Jude Bellingham apareció con una gran jugada para poner el 1-1 al minuto 45+2.

Ambas escuadras tuvieron algunas ocasiones, pero no consiguieron marcar. En el primer tiempo extra, apareció Bellingham de nueva cuenta para poner el 2-1 definitivo a favor de los ingleses, quienes regresan a una semifinal del Mundial desde que lo consiguieran en Rusia 2018.

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

El partido de semifinales se jugará el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta a las 13:00 horas (México), 15:00 horas (Estados Unidos/ET) y las 21:00 horas (España).

¿Quién será el rival de Inglaterra en semifinales?

El rival de Inglaterra saldrá del duelo de cuartos de final entre Argentina y Suiza, el cual se celebrará este mismo sábado 11 de julio.

Inglaterra y Argentina tienen una añeja rivalidad. Ambas escuadras se han visto las caras cinco veces, con una victoria de la Albiceleste, un empate y tres triunfos para el equipo de los Tres Leones.

En ronda de eliminación directa, Argentina dio cuenta del cuadro inglés en cuartos de final en México 1986 y en octavos de final de Francia 1998, cuando tras empatar, les venció en tanda de penaltis.

Por su parte, Inglaterra eliminó a la Albiceleste en cuartos de final en 1966, torneo en el que el equipo de los Tres Leones se coronaron campeones.

David Beckham Sent Off During The 1998 World Cup Second Round Match Against Argentina | Mirrorpix/GettyImages

A pesar de que ambas escuadras tienen largas historias en mundiales, Inglaterra y Suiza solamente se han enfrentado una vez en este certamen. Ocurrió en 1954, en primera ronda, y los ingleses se impusieron por marcador de 2-0.