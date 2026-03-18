¿Contra quién jugará el FC Barcelona en cuartos de final de la UEFA Champions League?

El FC Barcelona se clasificó este miércoles en primer turno a los cuartos de final de la UEFA Champions League: aplastó 7-2 al Newcastle en el Camp Nou con dobletes de Raphinha y Lewandowski, más los goles de Lamine Yamal, Fermín López y Marc Bernal.

El rival del club catalán en los cuartos será nada más ni nada menos que el Atlético de Madrid, que viene de eliminar al Tottenham tras un estelar partido de ida. El primer encuentro será en el Metropolitano, mientras que la serie se resolverá en Cataluña.

Atletico de Madrid, el próximo rival del FC Barcelona en la UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

El antecedente en un mano a mano entre estos dos equipos está más que fresco, ya que hace algunas semanas se midieron en las semifinales de la Copa del Rey. El Atlético goleó 4-0 en la ida y el FC Barcelona se impuso 3-0 en la vuelta, no alcanzando la gran final para defender el título conseguido en la campaña pasada. El Colchonero, de la mano de Simeone, tiene la posibilidad de volver a levantar ese trofeo tras más de diez años.

En total, el FCB y el Atlético se vieron las caras en 249 oportunidades, con 114 triunfos del Barça, 78 del Colchonero y 57 empates. Por UEFA Champions League se cruzaron en dos series de cuartos de final, con dos clasificaciones del equipo capitalino: en la temporada 2015/16 (global de 3-2) y en la 2013/14 (acumulado de 2-1).

La casualidad que tienen esas dos ediciones es que en ambas el Atlético llegó a la gran final de la competencia, y en las dos perdió frente al Real Madrid en la definición. La primera fue la recordada noche de Lisboa con el gol de Sergio Ramos para la décima del Merengue, mientras que en la del 2016 perdió por penales en Milán tras el 1-1 en los 120.