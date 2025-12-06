¿Contra quién jugará Estados Unidos en el Mundial 2026?
La selección de Estados Unidos ya conoce su camino rumbo al Mundial 2026, tras el sorteo realizado el 5 de diciembre en Washington, D.C.
Con Christian Pulisic como figura y Mauricio Pochettino en el banquillo, la escuadra estadounidense aspira a un torneo largo jugando en casa, como coanfitrión junto a Canadá y México.
Al momento del sorteo, Estados Unidos ocupaba el puesto 14 del ranking FIFA y quedó ubicado en el Bombo 1, evitando a varias potencias en la fase de grupos. Sin embargo, deberán esperar a los playoffs de la UEFA en la Fecha FIFA de marzo para conocer a su último rival, que saldrá entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.
Aquí tienes todo lo esencial sobre el camino de Estados Unidos rumbo al que, esperan, sea su Mundial.
Calendario de Estados Unidos en la Fase de Grupos del Mundial 2026
- 12 junio 2026
Estados Unidos vs. Paraguay
SoFi Stadium, Inglewood
- 19 junio 2026
Estados Unidos vs. Australia
Lumen Field, Seattle
- 25 junio 2026
Ganador del Playoff UEFA C vs. Estados Unidos
SoFi Stadium, Inglewood
¿Cómo clasificó Estados Unidos al Mundial 2026?
Estados Unidos aseguró su lugar como coanfitrión junto a Canadá y México, obteniendo clasificación automática y un lugar en el Bombo 1, lo que le evitó enfrentamientos contra selecciones de élite en la fase de grupos.
¿Dónde podría jugar Estados Unidos sus partidos de eliminación directa?
A diferencia de Canadá y México, que tendrían que abandonar su territorio en caso de avanzar más allá de los octavos, Estados Unidos disputará todo su recorrido mundialista en casa. El camino variará según su posición en el Grupo D.
Si Estados Unidos termina primero del Grupo D
– Dieciseisavos: Levi’s Stadium, Santa Clara
– Octavos: Lumen Field, Seattle
– Cuartos: SoFi Stadium, Inglewood
– Semifinal: AT&T Stadium, Arlington
– Final: MetLife Stadium, East Rutherford
Si termina segundo del Grupo D
– Dieciseisavos: AT&T Stadium, Arlington
– Octavos: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
– Cuartos: Arrowhead Stadium, Kansas City
– Semifinal: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
– Final: MetLife Stadium, East Rutherford
Si avanza como tercero del Grupo D
– Dieciseisavos: Gillette Stadium (Foxborough) o MetLife Stadium (East Rutherford) o Arrowhead Stadium (Kansas City)
– Octavos: Por definir
– Cuartos: Por definir
– Semifinal: AT&T Stadium (Arlington) o Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
– Final: MetLife Stadium, East Rutherford
