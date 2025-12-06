Sports Illustrated Fútbol

¿Contra quién jugará Estados Unidos en el Mundial 2026?

La escuadra de las barras y las estrellas disputará todo su recorrido mundialista en casa
Jaime Garza|
United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup Draw
United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup Draw | Jamie Sabau/GettyImages

La selección de Estados Unidos ya conoce su camino rumbo al Mundial 2026, tras el sorteo realizado el 5 de diciembre en Washington, D.C.

Con Christian Pulisic como figura y Mauricio Pochettino en el banquillo, la escuadra estadounidense aspira a un torneo largo jugando en casa, como coanfitrión junto a Canadá y México.

Al momento del sorteo, Estados Unidos ocupaba el puesto 14 del ranking FIFA y quedó ubicado en el Bombo 1, evitando a varias potencias en la fase de grupos. Sin embargo, deberán esperar a los playoffs de la UEFA en la Fecha FIFA de marzo para conocer a su último rival, que saldrá entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Aquí tienes todo lo esencial sobre el camino de Estados Unidos rumbo al que, esperan, sea su Mundial.

Calendario de Estados Unidos en la Fase de Grupos del Mundial 2026

  • 12 junio 2026
    Estados Unidos vs. Paraguay
    SoFi Stadium, Inglewood
  • 19 junio 2026
    Estados Unidos vs. Australia
    Lumen Field, Seattle
  • 25 junio 2026
    Ganador del Playoff UEFA C vs. Estados Unidos
    SoFi Stadium, Inglewood

¿Cómo clasificó Estados Unidos al Mundial 2026?

Estados Unidos aseguró su lugar como coanfitrión junto a Canadá y México, obteniendo clasificación automática y un lugar en el Bombo 1, lo que le evitó enfrentamientos contra selecciones de élite en la fase de grupos.

¿Dónde podría jugar Estados Unidos sus partidos de eliminación directa?

A diferencia de Canadá y México, que tendrían que abandonar su territorio en caso de avanzar más allá de los octavos, Estados Unidos disputará todo su recorrido mundialista en casa. El camino variará según su posición en el Grupo D.

Si Estados Unidos termina primero del Grupo D

Dieciseisavos: Levi’s Stadium, Santa Clara

Octavos: Lumen Field, Seattle

Cuartos: SoFi Stadium, Inglewood

Semifinal: AT&T Stadium, Arlington

Final: MetLife Stadium, East Rutherford

Si termina segundo del Grupo D

Dieciseisavos: AT&T Stadium, Arlington

Octavos: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Cuartos: Arrowhead Stadium, Kansas City

Semifinal: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Final: MetLife Stadium, East Rutherford

Si avanza como tercero del Grupo D

Dieciseisavos: Gillette Stadium (Foxborough) o MetLife Stadium (East Rutherford) o Arrowhead Stadium (Kansas City)

Octavos: Por definir

Cuartos: Por definir

Semifinal: AT&T Stadium (Arlington) o Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Final: MetLife Stadium, East Rutherford

