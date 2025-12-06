¿Contra quién jugará México en el Mundial 2026?
La selección mexicana conoció su destino para el Mundial 2026 tras realizarse el sorteo por la primera edición con 48 equipos, en Washington, D.C.
La escuadra tricolor ya sabe el camino que deberá recorrer, y Javier Aguirre puede afinar los detalles tácticos antes de que México debute dentro de 188 días, en el partido inaugural del torneo.
Con el experimentado Raúl Jiménez al frente del ataque y la joven promesa Gilberto Mora en ascenso, México buscará dejar atrás sus recientes tropiezos y firmar un torneo sólido en la tercera Copa del Mundo que disputarán en casa.
Después de quedar fuera en la fase de grupos en Qatar 2022 por primera vez desde 1990, el equipo quiere corregir ese golpe. Con el impulso de la afición local, La selección mexicana de fútbol buscará liderar el Grupo A para asegurar un cuarto partido como anfitrión en la ronda eliminatoria.
A continuación, un repaso completo de los rivales de México en el Grupo A.
Bombo 1: México (Concacaf)
Ranking FIFA: 15
Ranking Elo: 20
Cómo clasificó: Pase automático
Participaciones previas: 17
Jugador clave: Raúl Jiménez
Director técnico: Javier Aguirre
Bombo 2: Corea del Sur (AFC)
Ranking FIFA: 22
Ranking Elo: 28
Cómo clasificó: Primer lugar del Grupo B en la tercera ronda asiática
Participaciones previas: 11
Jugador clave: Son Heung-min (LAFC)
Director técnico: Hong Myung-bo
Último duelo vs. México: México 2–2 Corea del Sur (9 septiembre 2025, amistoso)
Bombo 3: Sudáfrica (CAF)
Ranking FIFA: 61
Ranking Elo: 76
Cómo clasificó: Primer lugar del Grupo C en la eliminatoria africana
Participaciones previas: 3
Jugador clave: Lyle Foster (Burnley)
Director técnico: Hugo Broos
Último duelo vs. México: Sudáfrica 1–1 México (11 junio 2026, Mundial 2010)
Bombo 4: Ganador del Playoff UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o República de Irlanda)
Ranking FIFA de los contendientes:
Dinamarca: 21
Chequia: 44
República de Irlanda: 59
Macedonia del Norte: 65
El ganador se definirá en la Fecha FIFA de marzo.
Calendario de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026
- 11 junio 2026 – México vs. Sudáfrica
Estadio Azteca, Ciudad de México
- 18 junio 2026 – México vs. Corea del Sur
Estadio Akron, Guadalajara
- 24 junio 2026 – México vs. Ganador Playoff UEFA D
Estadio Azteca, Ciudad de México
Fechas del Mundial 2026
Instancia
Fecha
Fase de grupos
11-27 de junio
Dieciseisavos de final
28 de junio-3 de julio
Octavos de final
4-7 de julio
Cuartos de final
9-11 de julio
Semifinal
14-15 de julio
Final
19 de julio
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.