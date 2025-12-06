Sports Illustrated Fútbol

¿Contra quién jugará México en el Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos fue favorable para la escuadra tricolor
Jaime Garza|
FBL-FRIENDLY-MEX-URU
FBL-FRIENDLY-MEX-URU | ANDRES HERRERA/GettyImages

La selección mexicana conoció su destino para el Mundial 2026 tras realizarse el sorteo por la primera edición con 48 equipos, en Washington, D.C.

La escuadra tricolor ya sabe el camino que deberá recorrer, y Javier Aguirre puede afinar los detalles tácticos antes de que México debute dentro de 188 días, en el partido inaugural del torneo.

Con el experimentado Raúl Jiménez al frente del ataque y la joven promesa Gilberto Mora en ascenso, México buscará dejar atrás sus recientes tropiezos y firmar un torneo sólido en la tercera Copa del Mundo que disputarán en casa.

Después de quedar fuera en la fase de grupos en Qatar 2022 por primera vez desde 1990, el equipo quiere corregir ese golpe. Con el impulso de la afición local, La selección mexicana de fútbol buscará liderar el Grupo A para asegurar un cuarto partido como anfitrión en la ronda eliminatoria.

A continuación, un repaso completo de los rivales de México en el Grupo A.

Bombo 1: México (Concacaf)

Ranking FIFA: 15
Ranking Elo: 20
Cómo clasificó: Pase automático
Participaciones previas: 17
Jugador clave: Raúl Jiménez
Director técnico: Javier Aguirre

Bombo 2: Corea del Sur (AFC)

Ranking FIFA: 22
Ranking Elo: 28
Cómo clasificó: Primer lugar del Grupo B en la tercera ronda asiática
Participaciones previas: 11
Jugador clave: Son Heung-min (LAFC)
Director técnico: Hong Myung-bo
Último duelo vs. México: México 2–2 Corea del Sur (9 septiembre 2025, amistoso)

Bombo 3: Sudáfrica (CAF)

Ranking FIFA: 61
Ranking Elo: 76
Cómo clasificó: Primer lugar del Grupo C en la eliminatoria africana
Participaciones previas: 3
Jugador clave: Lyle Foster (Burnley)
Director técnico: Hugo Broos

Último duelo vs. México: Sudáfrica 1–1 México (11 junio 2026, Mundial 2010)

Bombo 4: Ganador del Playoff UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o República de Irlanda)

Ranking FIFA de los contendientes:

Dinamarca: 21

Chequia: 44

República de Irlanda: 59

Macedonia del Norte: 65

El ganador se definirá en la Fecha FIFA de marzo.

Calendario de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026

  • 11 junio 2026 – México vs. Sudáfrica
    Estadio Azteca, Ciudad de México
  • 18 junio 2026 – México vs. Corea del Sur
    Estadio Akron, Guadalajara
  • 24 junio 2026 – México vs. Ganador Playoff UEFA D
    Estadio Azteca, Ciudad de México

Fechas del Mundial 2026

Instancia

Fecha

Fase de grupos

11-27 de junio

Dieciseisavos de final

28 de junio-3 de julio

Octavos de final

4-7 de julio

Cuartos de final

9-11 de julio

Semifinal

14-15 de julio

Final

19 de julio

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026

Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

Home/Futbol