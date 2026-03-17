¿Contra quién jugaría el Real Madrid en cuartos de final de la UEFA Champions League?

El Real Madrid completó el trabajo empezado la semana pasada y ya está en cuartos de final: le ganó al Manchester City en el Etihad y, tras el 3-0 en la vuelta, se metió entre los mejores ocho de Europa, donde tendrá que enfrentar a un rival temible.

A la espera de la vuelta, se cree que el Merengue se medirá ante el Bayern Múnich. Los de Vincent Kompany le ganaron la ida al Atalanta 6-1 en Italia y definirán la serie en el Allianz Arena con cinco goles de ventaja, algo que parece imposible de revertir para los comandados por Raffaele Palladino.

Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga | DeFodi Images/GettyImages

El historial entre ambos equipos es amplio, y el Real Madrid lo domina por poco: ganó 13, empató cuatro y perdió 11. La última vez que se vieron las caras fue en la semifinal de la UEFA Champions League de la temporada 2023/24, con el Merengue resultando ganador gracias al 2-1 en el Bernabéu en la vuelta (habían empatado 2-2 en Baviera el partido de ida). En la final, los de Ancelotti se midieron con el Borussia Dortmund en Wembley y levantaron la Orejona por vez número 15 en su historia.

El primer encuentro sería en España el 7 u 8 de abril, mientras que la llave que definirá a uno de los cuatro semifinalistas tendrá su desenlace el 14 o 15 de ese mismo mes en Alemania.

El Bayern Múnich fue el segundo mejor equipo de la etapa de liguilla, solamente dejando puntos en el camino ante el Arsenal. En la Bundesliga está primero, aventajando al Borussia Dortmund por nueve puntos y enfilándose a una nueva consagración en la liga local.

FC Bayern München Training Session | F. Noever/GettyImages

Por su parte, el Real Madrid tuvo que recurrir al repechaje para meterse en octavos de final de la UEFA Champions League, superando en dicha instancia al Benfica. En LaLiga están segundos a cuatro puntos del FC Barcelona y no pierden la ilusión de pelear por el título hasta las últimas consecuencias.