Contra quién podría jugar Francia en las semifinales del Mundial 2026: fecha, hora y sede

El Mundial 2026 tiene a su primer semifinalista: se trata de Francia, que venció a Marruecos en Foxborough para meterse entre los mejores cuatro de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

Les Bleus se destaparon recién en el segundo tiempo, con dos goles en una ráfaga que duró cinco minutos: primero golpeó Kylian Mbappé, que en el primer tiempo había errado un penal; mientras que luego fue turno de Ousmane Dembélé. A falta de 15 minutos, el astro pidió el cambio y preocupó a todos, aunque no parece tener una lesión muscular.

El partido de semifinales se jugará en el At&T Stadium de Dallas el próximo martes 14 de julio a partir de las 14:00 (hora local) y con árbitro aún por confirmar.

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Su contrincante en los cuartos de final será el ganador del cruce entre España y Bélgica, que se medirán este viernes en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles. La Furia Roja llegó a esta instancia tras vencer agónicamente a Portugal con un gol de Mikel Merino, mientras que los belgas superaron a Estados Unidos por 4-1 en plena polémica por la roja anulada a Folarin Balogun.

Francia y Bélgica tienen grandes antecedentes en los últimos años, con un cruce justamente en semifinales de Rusia 2018: en esa edición, donde Les Bleus levantaron el trofeo, fue victoria por la mínima con gol de Samuel Umtiti a los 51 minutos de encuentro. En México 1986 ganaron los galos por 4-2, mientras que en Francia 1938 el marcaron fue 3-1 en favor local.

TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH61-FRA-BEL | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

Si bien protagonizaron un duelo apasionante de UEFA Nations League en el pasado reciente, la historia mundialista los sitúa en un solo antecedente: fue en los octavos de final de Alemania 2006, en un encuentro disputado en Hannover. El triunfo fue para los galos, que posteriormente fueron subcampeones, por 3-1 con tantos de Zinedine Zidane, Patrick Vieira y Frank Ribery.

Round of 16 Spain v France - World Cup 2006 | David Cannon/GettyImages

Francia ha sido el gran protagonista de las últimas tres Copas del Mundo, consiguiendo la gloria en Rusia 2018 y llegando a la final en Qatar 2022. Ahora, intentarán revertir la historia de la definición perdida con Argentina para sumar la tercera estrella a su camiseta de la mano de una brillante camada de futbolistas.