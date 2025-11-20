'Corcho' Rodríguez manda mensaje previo al duelo en contra del América
Luego de los cruces de repesca dentro de la Liga MX, la liguilla se jugará a partir de la semana siguientes. Uno de los cruces de cuartos de final que ya están definidos el de Rayados de Monterrey en contra del América, un cotejo que nos dará a una de las grandes decepciones del semestre en el eliminado.
Valorando el muy complejo cierre de torneo que han vivado, da la impresión de que Monterrey parte por detrás del América. A pesar de ello, al interior del cuadro del norte del país no se asimilan como víctimas, así lo asegura uno de los hombres de peso en el campo, Jorge Rodríguez.
Sabemos lo que es América y los jugadores que tiene. Estos días estamos enfocados en nosotros, en corregir errores, trabajar y hacernos más fuertes. Pensamos en lo que debemos hacer y mejorar para el partido contra ellos.Jorge Rodríguez
Sobre el estado mental, físico y deportivo del plantel de los Rayados, el contención y zaguero argentino añadió:
No sé lo que escuchan o inventan ustedes, es normal que haya charlas después de perder 3-0, para ver qué está pasando y qué estamos haciendo mal.Jorge Rodríguez
Lejos de hacerles perder ritmo, en Monterrey han utilizado el parón de FIFA para corregir las carencias que tiene la plantilla dentro del campo, mismas que han sido detectadas por el técnico Doménec Torrent.
No tener ritmo de juego a veces cuesta un poco, pero estamos entrenando bien, a alta intensidad todos los días, así que creo que no vamos a perder el ritmo. (Torrent) nos pidió que limpiemos la cabeza, que olvidemos el torneo porque la Liguilla es algo nuevo y arranca de cero. Hemos trabajado mucho lo que nos ha lastimado últimamente y lo que nos ha costado, sobre todo tácticamente.Jorge Rodríguez
