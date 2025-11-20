'Corcho' Rodríguez manda mensaje previo al duelo en contra del América

Luego de los cruces de repesca dentro de la Liga MX, la liguilla se jugará a partir de la semana siguientes. Uno de los cruces de cuartos de final que ya están definidos el de Rayados de Monterrey en contra del América, un cotejo que nos dará a una de las grandes decepciones del semestre en el eliminado.

Valorando el muy complejo cierre de torneo que han vivado, da la impresión de que Monterrey parte por detrás del América. A pesar de ello, al interior del cuadro del norte del país no se asimilan como víctimas, así lo asegura uno de los hombres de peso en el campo, Jorge Rodríguez.

Jorge 'Corcho' Rodríguez descarta que Rayados pueda ser el 'caballo negro' de la Liguilla 👀🔥🏆



📽️: @garymtzjr pic.twitter.com/wcx9WOmU3F — AS México (@ASMexico) November 19, 2025

Sabemos lo que es América y los jugadores que tiene. Estos días estamos enfocados en nosotros, en corregir errores, trabajar y hacernos más fuertes. Pensamos en lo que debemos hacer y mejorar para el partido contra ellos. Jorge Rodríguez

Sobre el estado mental, físico y deportivo del plantel de los Rayados, el contención y zaguero argentino añadió:

No sé lo que escuchan o inventan ustedes, es normal que haya charlas después de perder 3-0, para ver qué está pasando y qué estamos haciendo mal. Jorge Rodríguez

Lejos de hacerles perder ritmo, en Monterrey han utilizado el parón de FIFA para corregir las carencias que tiene la plantilla dentro del campo, mismas que han sido detectadas por el técnico Doménec Torrent.