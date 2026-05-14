La guía de Costa de Marfil para el Mundial 2026: romper nuevas barreras es posible

Dos décadas después de su primera aparición en un Mundial, los marfileños se preparan para disputar el evento internacional por cuarta vez. Pasar la fase de grupos por primera vez es el objetivo. La última vez, en Brasil 2014, se escapó por muy poco. Un polémico penal sobre el final del encuentro ante Grecia los dejó sin el billete a octavos.

Esta vez, una nueva generación con talentos emergentes como Amad Diallo o Yan Diomande buscarán hacer historia para ‘Los Elefantes’.

Scotland v Ivory Coast - International Friendly | Visionhaus/GettyImages

Todos los partidos de la fase de grupos los disputarán entre Filadelfia y Toronto, un calendario bastante cómodo en cuanto a viajes para un Mundial en el que muchos equipos tendrán que recorrer muchos kilómetros. ¿Podrán avanzar a la siguiente ronda por primera vez en su historia?

El camino hacia el Mundial

Récord en clasificación: 8 victorias, 2 empates, 0 derrotas

8 victorias, 2 empates, 0 derrotas Goles a favor / en contra: 25 / 0

25 / 0 Máximo goleador: Seko Fofana (3)

Seko Fofana (3) Máximo asistente: Simon Adingra (3)

La solidez defensiva facilitó el camino para una clasificación que nunca estuvo en duda. La selección marfileña mantuvo la valla invicta en sus 10 partidos, en los que marcó 25 goles. Cierto es que 16 de ellos los convirtió en los dos partidos ante el débil equipo de Seychelles y el promedio de goles en el resto de encuentros fue de solo 1.13 por partido. El resultado más repetido en el camino hacia Norteamérica fue el 1-0.

El calendario

Rival Fecha Estadio ECUADOR 14/6 Lincoln Financial Field ALEMANIA 20/6 BMO Field CURAZAO 25/6 Lincoln Financial Field

Entrenador: Emerse Faé

Emerse Faé tiene un legado importante | Sebastian Frej/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debutante

debutante Tiempo a cargo del equipo: desde 2014.

Obligado a poner fin a su carrera como jugador a los 28 años, el excentrocampista de Costa de Marfil, Faé, ha acumulado mucha experiencia en su etapa como entrenador. Fue nombrado de forma interina a mitad de la Copa Africana de Naciones 2023 y sorprendentemente terminó levantando el trofeo de campeón unos pocos días después. Ya disputó un Mundial como jugador, siendo parte de aquella selección que participó en Alemania 2006.

¿Cómo juega Costa de Marfil?

Formación preferida: 4-3-3 o 4-2-3-1.

4-3-3 o 4-2-3-1. Estilo: se adapta al rival de turno.

se adapta al rival de turno. Fortalezas: extremos rápidos.

extremos rápidos. Debilidades: romper defensas cerradas.

Costa de Marfil es un equipo que puede tener la posesión del balón si se lo propone, pero también sabe esperar y salir rápido a la contra. Faé le agregó organización y paciencia a un equipo que tenía la reputación de ser algo caótico.

Cuenta con una columna vertebral de primer nivel con jugadores como Franck Kessié, Ibrahim Sangaré o Seko Fofana, y un joven de 20 años como Christ Inao Oulaï que puede sorprender este verano. El desequilibrio en ataque es una de las virtudes gracias a la velocidad de sus extremos: Yan Diomande, Simon Adingra, Martial Godo y el futbolista del Manchester United, Amad Diallo.

Los jugadores a seguir

Amad Diallo y Yan Diomande brillan en las principales ligas europeas. | KHALED DESOUKI/GettyImages

Factor X: le costó un tiempo tras irrumpir en la escena en 2021, pero Diallo por fin es titular con su selección. El extremo suele jugar por la derecha, pero es naturalmente ambidiestro, versátil e impredecible. Que se lo pregunten a cualquier defensor de la Premier League..

Jugador revelación: uno de los nuevos talentos de los que más se habla en el fútbol europeo, Yan Diomande destaca por su velocidad explosiva. Tras una gran temporada con el RB Leipzig en la Bundesliga, está destinado a protagonizar los rumores de fichajes en los próximos meses.

La equipación que usará el conjunto marfileño

Equipación de Costa de Marfil para la Copa del Mundo | Pum

La habitual y atrevida camiseta naranja de Costa de Marfil presenta en 2026 un diseño inspirado en simbolismos tradicionales. Los detalles en verde completan el conjunto y lo vinculan con la bandera nacional.

La segunda equipación es una camiseta blanca que ofrece un diseño más llamativo, complementado por un patrón que representa los rayos de sol y la flora tropical, en homenaje al clima y al paisaje del país.

Posible alineación titular

La profundidad en las bandas es una de las claves de este equipo | FootballUser

Faé tendrá el bendito problema de decidir a quién darle la titularidad como extremos, ya que las opciones sobran. Diomande, un nombre que está en la carpeta de varios equipos grandes, sufrió una lesión importante en los amistosos de marzo. El entrenador tiene suficiente talento en ataque no solo para el once inicial sino también para ganar partidos desde el banco de suplentes.

Estado de forma actual

Como campeones defensores en su continente, se esperaba más de ellos en la Copa Africana de Naciones de este año. Apenas llegaron a cuartos de final, donde cayeron a manos de Egipto.

Sin embargo, en los amistosos de marzo ‘Los Elefantes’ avisaron al mundo que no irán a Norteamérica de paseo .En los dos encuentros disputados en Inglaterra, golearon 4-0 a Corea del Sur y superaron a Escocia por 1-0 en un partido apretado.

Faé utilizó diferentes alineaciones en ambos partidos, dejando claro que tiene variantes y puede adaptarse a distintas situaciones.

¿Qué podemos esperar de los aficionados marfileños?

Aficionados marfileños durante un partido | Anadolu/GettyImages

Las tribunas tendrán un ambiente de carnaval en los partidos de la selección africana, con tambores, música y baile. Atuendos típicos y mucho color, con dominio del naranja, verde y blanco serán parte de la escena. ‘Allez les Éléphants’ es el himno clásico de los aficionados.

Lo que el país espera

Otra eliminación en fase de grupos sería una decepción para un país que ha esperado 12 años para volver a disputar un Mundial.

El grupo no es fácil con rivales como Alemania y Ecuador. En los papeles, deberían pelear por el segundo puesto con los sudamericanos, pero cualquier cosa puede pasar. Ganarle a Curazao es una obligación y sumar algún punto en los otros partidos debería alcanzar para, como mínimo, pasar como uno de los mejores terceros. Incluso pasar alguna ronda de eliminación directa se ve como algo posible.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Francia.

Francia. La estadística que los define: tres vallas invictas en cuatro partidos en lo que va del año.

tres vallas invictas en cuatro partidos en lo que va del año. Si las cosas van mal: es porque no marcan suficientes goles.

es porque no marcan suficientes goles. ¿Qué dirán todos si Costa de Marfil queda eliminada pronto? Mucho espectáculo, pero poca sustancia.