¿Courtois estará disponible para enfrentarse al Atlético de Madrid en LaLiga?

El triunfo del Real Madrid por 2-1 ante el Manchester City por Champions League dejó sensaciones positivas, pero también se vio condicionado por la salida de Thibaut Courtois de debajo de los tres palos en un momento crucial para el equipo.

El arquero belga, figura clave durante la primera mitad del encuentro, debió ser reemplazado en el entretiempo, generando preocupación entre los aficionados a pocos días del clásico frente al Atlético de Madrid.

🚨🐐 Álvaro Arbeloa: “In my view, Thibaut Courtois is the BEST goalkeeper in HISTORY”. pic.twitter.com/DTvnf5xzKN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026

¿Que le pasó a Courtois?

Tras el partido, Álvaro Arbeloa aclaró el panorama del jugador y llevó tranquilidad al entorno madridista; explicó que el arquero arrastraba una leve sobrecarga muscular que le generó una molestia sin gravedad pero que motivó su reemplazo por precaución.

Con el partido casi definido y un calendario inmediato que exige por demás, el cuerpo técnico consideró oportuno no correr riesgos innecesarios. Incluso fue el propio Courtois quién advirtió la incomodidad y pidió el cambio, priorizando su estado físico de cara a lo que viene.

En consecuencia, en lugar del belga debió ingresar Andriy Lunin, quien volvió a cumplir con solvencia cada vez que le tocó intervenir. El ucraniano respondió con seguridad y dejó en claro que es una alternativa confiable en momentos de exigencia.

Manchester City v Real Madrid - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Etihad | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

¿Llega al derbi?

Pensando en el duelo ante el Atlético de Madrid, previsto para el fin de semana, el panorama entorno al belga es alentador. Desde el club transmiten optimísmo por su recuperación y confían en que el arquero estará disponible para defender el arco local.

De igual manera, continuarán controlando su evolución día a día con suma precaución. En este tramo decisivo de la temporada, cualquier detalle físico podría hacer la diferencia en el esquema de juego del equipo; un riesgo que Arbeloa deberá evitar para sostener el buen presente del Real Madrid. La perspectiva es clara: mejor prevenir ahora lo que podría derivar en una ausencia más prolongada que lamentar.

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