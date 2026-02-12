Crece la tensión en el vestuario del Real Madrid por Arda Güler

Arda Güler estaría sufriendo acoso dentro del Real Madrid. En diálogo con Sports Digitale, Serhat Pekmezci, mentor del futbolista turco, aseguró que el "mobbing" no vendría del cuerpo técnico ni del club, sino directamente de algunos jugadores.

“Hay un grupo que no lo acepta”

Las palabras fueron fuertes y directas. Según Pekmezci, Güler estaría siendo blanco de actitudes hostiles por parte de un sector del vestuario, compuesto por futbolistas “con ego muy alto”.

“Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse, pensando: ‘¿Por qué siempre yo?’”, relató el mentor, dejando entrever que el turco ya no estaría dispuesto a tolerar la situación en silencio.

Por ahora, ni el entorno del jugador ni el propio Güler respondieron públicamente a estas declaraciones, que rápidamente se viralizaron en España y Turquía.

El caso aparece justo cuando el mediocampista vive un momento irregular en cuanto a protagonismo. En el arranque de la temporada, Xabi Alonso le había dado un rol importante, incluso como parte central de un mediocampo que todavía extraña el peso histórico de Toni Kroos y Luka Modric.

Sin embargo, en las últimas semanas su presencia se redujo y volvió a alternar titularidades con suplencias. En la derrota ante el Benfica por la Champions League, por ejemplo, se lo vio molesto al ser sustituido, en una escena que llamó la atención porque fue una de las primeras veces que mostró enojo de forma tan evidente.

Arda Guler (Real Madrid CF) seen during the LaLiga EA Sports... | SOPA Images/GettyImages

A pesar de los rumores, Güler ya acumula 96 partidos, con 15 goles y 21 asistencias en el Real Madrid. Además, fue parte de un ciclo con títulos importantes: Champions League, LaLiga, Supercopa de Europa, Supercopa de España y la Intercontinental, último gran éxito colectivo del club.

En el pasado, el turco ya había confesado que no se sintió plenamente campeón de la Champions 2024 por no haber sido protagonista en la final. Ahora, con este nuevo escándalo, el foco vuelve a estar sobre su presente en Valdebebas.

La próxima conferencia de prensa de Álvaro Arbeloa, prevista para el viernes, podría traer la primera respuesta oficial desde el club.

