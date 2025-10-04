El Liverpool sigue en horas bajas y con su derrota 2-1 ante el Chelsea, sumaron su tercer revés de forma consecutiva, algo que no se cree para un equipo que se gastó 489 millones de euros en el verano, siendo el club que más invirtió en la Premier League.

El último descalabro del equipo de Arne Slot fue duro, al perder en el minuto 90 +5 ante el Chelsea, con un tanto de Estevao que rompió el empate. Moisés Caicedo había adelantado a los azules al minuto 14 y Cody Gakpo lo había empatado al 63.

Perder el liderato de la Premier League con este resultado certifica que el equipo de Slot atraviesa una crisis. En la pasada jornada cayeron 2-1 ante el Crystal Palace y también cedieron en su presentación en la UEFA Champions League 1-0 ante Galatasaray.

El entrenador holandés del Liverpool habló después del compromiso con Sky Sports sobre lo que sucedió en un partido en el que el Chelsea se adueñó de la pelota en la segunda parte y llevó más peligro que el actual campeón de la competición.

Chelsea v Liverpool - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

"Hoy hubo dos muy buenos equipos en el campo. En el primer tiempo, desafortunadamente para nosotros, y su única oportunidad terminó en el ángulo superior del arco. Nosotros creamos tres ocasiones claras y sentí que el partido estaba igualado", reconoció el estratega.

"Comenzamos muy bien el segundo tiempo y no fue una sorpresa que lográramos el 1-1. Sentí que podíamos ponernos arriba, y los últimos 10 o 15 minutos fueron de ida y vuelta. Tuvimos ocasiones para ganarlo, ellos también, y encajamos el gol en el último segundo”, añadió.

🗣️ "We were VERY close to a result, it's small margins."



Arne Slot admits it was an end-to-end battle but feels Chelsea had luck on their side at the final whistle 😬 pic.twitter.com/mVsGsKMlDZ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 4, 2025

Tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales, el Liverpool volverá a la acción el próximo 19 de octubre cuando reciban en Ainfield al Manchester United, un duelo ideal para salir de la mala racha. Tres días más tarde enfrentarán al Frankfurt por la Champions League.