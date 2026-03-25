Cristiano Jr. se entrena en Valdebebas y se mete en la órbita del Real Madrid
En los últimos días, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Cristiano Ronaldo Jr , hijo del astro portugués, se entrenó con el Cadete A del Real Madrid en una prueba que habitual dentro del proceso formativo de la cantera.
Según trascendió en The Athletic, el juvenil fue probado como extremo durante las prácticas -a diferencia de la posición de 9 natural que desempeña en el Al Nassr-, y continuará bajo evaluación en las próximas jornadas; aunque no existe referencia a ningún vínculo contractual inmediato con el jugador en su entorno.
Su formación internacional y el perfil futbolístico
Al igual que su padre, el delantero integra las divisiones inferiores del conjunto sadí, club al que también se incorporó en 2022; su prematura trayectoria también incluye pasos por escuelas de primer nivel como las del Manchester United y la Juventus. Además, ya sumó sus primeras convocatorias con la selección sub-15 de Portugal, un indicio de su proyección a nivel internacional.
En cuanto a sus características, se desempeña principalmente por las bandas, con capacidad para jugar en ambos perfiles. Su desarrollo físico, característico de la disciplina de Cristiano, y su versatilidad lo convierten en un proyecto interesante dentro de su categoría.
Cabe mencionar que Cristiano es el máximo goleador de la historia del club, con 450 goles en 438 partidos, y 16 títulos entre las temporadas 2009 y 2018, una comparativa que pesa sobre su heredero si la incorporación del juvenil al Real Madrid se concreta.
En este tipo de procesos, el Real Madrid suele priorizar la evolución progresiva por encima de los resultados inmediatos o de los nombres propios, por lo que cualquier decisión se tomará sin apuro y con una mirada a largo plazo.
En paralelo, la presencia de Cristiano Jr. en Madrid vuelve a despertar especulaciones sobre un posible regreso del propio CR7, al menos en el plano personal. Con contrato vigente en el Al Nassr y objetivos aún por cumplir en su carrera, no hay señales concretas de un cambio inmediato.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.