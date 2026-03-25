Cristiano Jr. se entrena en Valdebebas y se mete en la órbita del Real Madrid

En los últimos días, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Cristiano Ronaldo Jr , hijo del astro portugués, se entrenó con el Cadete A del Real Madrid en una prueba que habitual dentro del proceso formativo de la cantera.

Según trascendió en The Athletic, el juvenil fue probado como extremo durante las prácticas -a diferencia de la posición de 9 natural que desempeña en el Al Nassr-, y continuará bajo evaluación en las próximas jornadas; aunque no existe referencia a ningún vínculo contractual inmediato con el jugador en su entorno.

Su formación internacional y el perfil futbolístico

Portugal U16 v Holland U16 -U16 Men | Soccrates Images/GettyImages

Al igual que su padre, el delantero integra las divisiones inferiores del conjunto sadí, club al que también se incorporó en 2022; su prematura trayectoria también incluye pasos por escuelas de primer nivel como las del Manchester United y la Juventus. Además, ya sumó sus primeras convocatorias con la selección sub-15 de Portugal, un indicio de su proyección a nivel internacional.

En cuanto a sus características, se desempeña principalmente por las bandas, con capacidad para jugar en ambos perfiles. Su desarrollo físico, característico de la disciplina de Cristiano, y su versatilidad lo convierten en un proyecto interesante dentro de su categoría.

Cabe mencionar que Cristiano es el máximo goleador de la historia del club, con 450 goles en 438 partidos, y 16 títulos entre las temporadas 2009 y 2018, una comparativa que pesa sobre su heredero si la incorporación del juvenil al Real Madrid se concreta.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Cristiano Ronaldo Junior trained with Real Madrid U-16 squad.



The view is for him to join the Real Madrid academy in the future.



— @MarioCortegana pic.twitter.com/CecwwF0Yop — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026

En este tipo de procesos, el Real Madrid suele priorizar la evolución progresiva por encima de los resultados inmediatos o de los nombres propios, por lo que cualquier decisión se tomará sin apuro y con una mirada a largo plazo.

En paralelo, la presencia de Cristiano Jr. en Madrid vuelve a despertar especulaciones sobre un posible regreso del propio CR7, al menos en el plano personal. Con contrato vigente en el Al Nassr y objetivos aún por cumplir en su carrera, no hay señales concretas de un cambio inmediato.

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