Cristiano Ronaldo, a un paso de otro récord histórico en las eliminatorias mundialistas

"No persigo récords, ellos me persiguen a mí". La frase, repetida en más de una ocasión por Cristiano Ronaldo, vuelve a cobrar fuerza tras otro hito en su interminable carrera. El astro portugués anotó un doblete en la goleada por 5-0 frente a Armenia y alcanzó los 38 goles en eliminatorias mundialistas, superando así a Lionel Messi (36) y quedando a solo un tanto del récord absoluto que todavía ostenta el guatemalteco Carlos Ruiz (39).

Líder de su selección a sus 40 años

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-ARM-POR | KAREN MINASYAN/GettyImages

El registro de Cristiano en las fases previas de la Copa del Mundo es ya de por sí sobresaliente. A sus 40 años, sigue siendo pieza fundamental en el esquema de Roberto Martínez, liderando una Portugal que combina juventud y experiencia. Su olfato goleador le ha permitido colocarse en la segunda posición de la tabla histórica, solo detrás de Ruiz, conocido como “El Pez Pequeño”, cuya marca se mantiene vigente pese a que Guatemala nunca consiguió clasificarse para un Mundial.

La diferencia es que, a diferencia del exdelantero centroamericano, Cristiano sí ha hecho de la cita mundialista un escenario habitual: ha disputado cinco Copas del Mundo consecutivas desde 2006.

Messi se queda atrás

La comparación inevitable con Lionel Messi también marca esta carrera. El argentino, que suma 36 goles en eliminatorias, difícilmente podrá volver a competir en esta categoría. Tras disputar su último partido en suelo argentino y con la incógnita de si estará en el Mundial de 2026, todo apunta a que Ronaldo se quedará solo en esta batalla estadística.

El calendario que lo acerca al récord

Armenia v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | MB Media/GettyImages

Portugal aún tiene por delante cinco encuentros de clasificación, con rivales como Hungría, la República de Irlanda y nuevamente Armenia. Un escenario que coloca a Cristiano en una posición inmejorable para superar a Ruiz y quedarse en solitario con el récord histórico de goles en eliminatorias.

Una paradoja en los Mundiales

El dominio de Cristiano en las fases previas contrasta con su rendimiento en las fases finales. En cinco participaciones mundialistas, suma ocho goles, pero ninguno de ellos llegó en rondas eliminatorias. Su mejor actuación colectiva sigue siendo el debut en Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales. Después llegaron eliminaciones en octavos (2010 y 2018), una fase de grupos amarga en 2014 y la dolorosa eliminación en cuartos de Catar 2022 ante Marruecos, partido en el que comenzó como suplente.

La ambición intacta

Pese a esa deuda pendiente en la gran cita, Ronaldo mantiene intacta su ambición. Ya es el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones y busca añadir otro récord a su colección. Y aunque repita que los récords lo persiguen, lo cierto es que su voracidad competitiva lo sigue acercando, una y otra vez, a la eternidad estadística.