Cristiano Ronaldo fue premiado como mejor jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2025, reconocimiento que destaca su impacto, rendimiento y liderazgo en la región.

Durante la ceremonia, el astro portugués agradeció a la organización y dedicó palabras emotivas a su familia y compañeros. Este galardón reafirma su influencia y vigencia en el fútbol mundial, que tendrá a CR7 y Portugal en el próximo Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo no se cansa de recibir galardones 🏆



¡Se lleva el #GlobeSoccer Award a mejor jugador de Oriente Medio! pic.twitter.com/izM73u0mVQ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 28, 2025

“Quiero más títulos y llegaré a esa cifra”

Con la alegría del galardón obtenido y una vez en el escenario, el luso declaró en su discurso: "Quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos saben. Estoy seguro que llegaré", en clara alusión a los 1.000 goles oficiales a los que quiere llegar, marcando un hito absoluto en la historia del fútbol mundial.

Es que 24 horas antes de la entrega de estos premios, CR7 se despachó con dos goles más en la Saudí Pro League: volvió a ser decisivo para el Al Nassr, que venció 3-0 al Al Okhdood y estiró su racha, ya que con este triunfo alcanzó las ocho victorias de manera consecutiva.

A poco más de un mes de cumplir 41 años, el astro portugués está cada vez más cerca de una marca histórica que nadie ha alcanzado: los 1000 goles oficiales. Ya acumula 956.

En cuanto a esta premiación y la histórica puja con Leo Messi dentro y fuera de la cancha por los premios y títulos, vale decir que Leo Messi ganó solo en 2015, mientras que el luso, con este del 2025, obtuvo su 9no premio en los Globe Soccer Awards.

A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals.



Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025

EL MENSAJE DE PAUL POGBA PARA CR7 DURANTE LOS GLOBE SOCCER AWARDS

Se vivió un emotivo momento en los Globe Soccer Awards cuando Paul Pogba recibe 'mejor regreso del año' y dedica unas palabras a Cristiano Ronaldo: "Cristiano, estás aquí presente. Nos has inspirado a todos como futbolistas. Hiciste esto por las próximas generaciones. Muchas gracias".